17:35
1 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
16°C 10°C
  • понеділок
    14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

У Грузії 109 ув'язнених жінок оголосили голодування: вони вимагають вибачень від правозахисників

274 Читать новость на русском
У звіті мовиться, що в жіночій в'язниці №5 досі існує незаконна практика, коли в'язнів під час обшуку роздягають догола і змушують присідати
У звіті мовиться, що в жіночій в'язниці №5 досі існує незаконна практика, коли в'язнів під час обшуку роздягають догола і змушують присідати / sputnik-georgia.ru

Ув'язнені нібито оголосили про голодування після публікації звіту про положення жінок та неповнолітніх засуджених у Грузії. У документі йдеться про незаконну практику, яку, за словами правозахисників, застосовують до бранців.

109 жінок-ув'язнених установи з виконання покарань №5, що розташована неподалік Тбілісі у Грузії оголосили голодування, передає "Грузія Online".

Читайте також: Український моряк Новічков, якого затримали в Ірані, оголосив голодування

Зазначається, що ув'язнені оголосили про голодування після публікації звіту про положення жінок та неповнолітніх засуджених у Грузії. Документ підготувала ​​НВО "Центр прав людини" разом із апаратом Народного захисника за фінансової підтримки Болгарського фонду розвитку.

У звіті мовиться, що в жіночій в'язниці №5 досі існує незаконна практика, коли в'язнів під час обшуку роздягають догола і змушують присідати.

Голодуючі жінки-ув'язнені не згодні з висновками правозахисників. Дані з опублікованого звіту вони вважають образливими. Тепер ув'язнені вимагають публічних вибачень.

Представник "Центру прав людини" Нестан Лондарідзе побоюється, що адміністрація в'язниці маніпулює засудженими. Правозахисники впевнені в точності відомостей у опублікованому документі.

Зокрема, у ньому йдеться і про інші правопорушення. Серед них – відсутність гарячої води та погані санітарно-гігієнічні умови в камерах.

Загалом правозахисники опитали 119 ув'язнених за допомогою спеціальних анкет. Більшість респондентів – 91 особа – відбувають покарання в жіночій в'язниці №5.

Читайте також: Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова

Крім того, моніторингова група розмовляла з представниками адміністрацій установ. Вони вивчали документацію та існуючі побутові умови в установах.

Після публікації правозахисників Міністерство пробації Грузії опублікувало заяву, в якій стверджувало, що перевірка у грузинських тюрмах "повністю відповідає європейським стандартам".

Теги: Новини Грузії голодування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
сьогодні, 16:02 Засуха в Крыму еще не сказала свое последнее слово
Злой Одессит 6070
Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
сьогодні, 12:01 Заблуждение от пользы: уроки в школах не всегда должны быть полезными
Володимир Співаковський 680
Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
сьогодні, 08:44 Сейчас в Луганске рэкетом выступают "власти", разведя неимоверную бюрократию во всем
Ольга Черненко 679
В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює
сьогодні, 07:01 В Україні почали діяти правила заокруглення суми: як це працює
6723
Как привлечь в армию качественный личный состав?
30 червня, 22:01 Как привлечь в армию качественный личный состав?
Юрій Бутусов 1518
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук