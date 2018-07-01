У Грузії 109 ув'язнених жінок оголосили голодування: вони вимагають вибачень від правозахисників

Ув'язнені нібито оголосили про голодування після публікації звіту про положення жінок та неповнолітніх засуджених у Грузії. У документі йдеться про незаконну практику, яку, за словами правозахисників, застосовують до бранців.

109 жінок-ув'язнених установи з виконання покарань №5, що розташована неподалік Тбілісі у Грузії оголосили голодування, передає "Грузія Online".

Читайте також: Український моряк Новічков, якого затримали в Ірані, оголосив голодування

Зазначається, що ув'язнені оголосили про голодування після публікації звіту про положення жінок та неповнолітніх засуджених у Грузії. Документ підготувала ​​НВО "Центр прав людини" разом із апаратом Народного захисника за фінансової підтримки Болгарського фонду розвитку.

У звіті мовиться, що в жіночій в'язниці №5 досі існує незаконна практика, коли в'язнів під час обшуку роздягають догола і змушують присідати.

Голодуючі жінки-ув'язнені не згодні з висновками правозахисників. Дані з опублікованого звіту вони вважають образливими. Тепер ув'язнені вимагають публічних вибачень.

Представник "Центру прав людини" Нестан Лондарідзе побоюється, що адміністрація в'язниці маніпулює засудженими. Правозахисники впевнені в точності відомостей у опублікованому документі.

Зокрема, у ньому йдеться і про інші правопорушення. Серед них – відсутність гарячої води та погані санітарно-гігієнічні умови в камерах.

Загалом правозахисники опитали 119 ув'язнених за допомогою спеціальних анкет. Більшість респондентів – 91 особа – відбувають покарання в жіночій в'язниці №5.

Читайте також: Росія приховує реальний стан здоров'я українських політв’язнів, в тому числі Сенцова, – Денісова

Крім того, моніторингова група розмовляла з представниками адміністрацій установ. Вони вивчали документацію та існуючі побутові умови в установах.

Після публікації правозахисників Міністерство пробації Грузії опублікувало заяву, в якій стверджувало, що перевірка у грузинських тюрмах "повністю відповідає європейським стандартам".