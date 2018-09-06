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В Хмельницкой области в иностранца нашли оружие и наркотики

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Полиция
Полиция / Фото из открытых источников

6 сентября в Хмельницкой области, в городе Шепетовка, в автомобиле гражданина Молдовы нашли наркотики и гранату, а в доме — гранатометный выстрел.

Об этом на странице в Facebook сообщил начальник Шепетовского ОП Василий Шкиндюк.

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Работники Шепетовского отдела полиции совместно с работниками службы безопасности Украины во время проведения санкционированного обыска в доме 53-летнего гражданина Молдовы, который находится на территории Украины на законных основаниях, изъяли выстрел к автомату ВОГ-25.

Также в его автомобиле нашли гранату РГД-5 и два полиэтиленовых пакета с марихуаной весом около 500 граммов.

Напомним, 30 августа на Хмельнитчине патрульные обнаружили за рулем мужчину в нетрезвом состоянии и за непривлечение водителя к административной ответственности полицейские потребовали от него 20 тысяч гривен.

 

Теги: Оружие Новости Хмельницкого Наркотики Полиция Новости Украины
Источник: 24 Канал
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