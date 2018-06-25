В Хмельницком раскрыли салон интимного массажа

В Хмельницкой области полиция разоблачила элитный салон интимного массажа, который работал в одной из многоэтажек областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Хмельницкой области.

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Салон массажа располагался на первом этаже многоэтажки. Клиентов здесь принимали только по записи администратора, а для рядовых посетителей двери были закрыты.

Дом, в котором располагался салон

В зависимости от количества клиентов в салоне работало от двух до четырех массажисток. Услуги стоили от 600 до 1800 гривен. Были даже подарочные сертификаты.

Полиция разоблачила салон красоты

Полицейские в течение нескольких месяцев документировали деятельность заведения. Сейчас следственные действия продолжаются. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.