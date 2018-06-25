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Телеканал новин 24 Новини Новини України

У Хмельницькому викрили салон інтимного масажу

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Салон інтимного масажу у Хмельницькому
Салон інтимного масажу у Хмельницькому / www.facebook.com

У Хмельницькій області поліція викрила елітний салон інтимного масажу, який працював в одній з багатоповерхівок обласного центру.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Хмельницької області.

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Салон масажу розташовувався на першому поверсі багатоповерхівки. Клієнтів тут приймали тільки по запису адміністратора, а для пересічних відвідувачів двері були зачинені.

хмельницький
Будинок, у якому розташовувався салон

В залежності від кількості клієнтів у салоні працювало від двох до чотирьох масажисток. Послуги коштували від 600 до 1800 гривень. Були навіть подарункові сертифікати.

Поліція викрила салон краси
Поліція викрила салон краси

Поліцейські протягом декількох місяців документували діяльність установи. Наразі слідчі дії тривають. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 7 років.

Теги: Новини України Новини Хмельницького Поліція Секс
Джерело: 24 Канал
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