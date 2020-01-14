13:11
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      В Раду пришел скандальный депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование

      111 Читати новину українською
      Роман Иванисов пришел в Верховную Раду / Фото Яна Доброносова

      Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Роман Иванисов, который в 1990-х годах был осужден за изнасилование, но затем был помилован указом Кучмы.

      Нардеп пришел на утреннее заседание с отличным настроением и успел пообниматься с коллегами по парламенту.

      Актуально: Почему "насильник" Иванисов до сих пор является нардепом: пять громких обещаний Зеленского

      Отметим, что после скандала Владимир Зеленский обещал, что Романа Иванисова лишат мандата, но этого пока так и не произошло.

      Скандал вокруг Иванисова: главное

      • В Раду IX созыва Иванисов прошел по мажоритарному округу в Ровненской области от "Слуги народа".
      • В Раде он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.
      • В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость будто бы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
      • Прокурор Рябошапка заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
      • Впоследствии пресс-служба ГПУ заявила, что проверка подтверждения погашенной судимости Иванисова продолжается.
      • В конце концов Иванисова исключили из пропрезидентской партии именно из-за скандала, который получил широкую огласку.

      Читайте также: "Насильник" Иванисов соврал о своем образовании в биографии: фотодоказательство

      Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
      сегодня
      9894
      Автор: Северин Трач
      Теги: Слуга народа Верховная Рада Новости Украины Новости политики Изнасилование Роман Иванисов
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Несносное молчание Ирана: почему толька в Канаде оплакивают погибшим в катастрофе МАУ иранцев
      Олександр Баунов 254
      сегодня , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 752
      сегодня , 11:23 Универсальные и надежные: какие принтеры лучшие для дома и офиса
      1074
      13 января , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 1540
      13 января , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 499
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук