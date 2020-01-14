В Раду пришел скандальный депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование

Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Роман Иванисов, который в 1990-х годах был осужден за изнасилование, но затем был помилован указом Кучмы.

Нардеп пришел на утреннее заседание с отличным настроением и успел пообниматься с коллегами по парламенту. Актуально: Почему "насильник" Иванисов до сих пор является нардепом: пять громких обещаний Зеленского Отметим, что после скандала Владимир Зеленский обещал, что Романа Иванисова лишат мандата, но этого пока так и не произошло. Скандал вокруг Иванисова: главное В Раду IX созыва Иванисов прошел по мажоритарному округу в Ровненской области от "Слуги народа".

В Раде он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.

В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость будто бы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.

Прокурор Рябошапка заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.

Впоследствии пресс-служба ГПУ заявила, что проверка подтверждения погашенной судимости Иванисова продолжается.

В конце концов Иванисова исключили из пропрезидентской партии именно из-за скандала, который получил широкую огласку. Читайте также: "Насильник" Иванисов соврал о своем образовании в биографии: фотодоказательство