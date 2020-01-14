В Раду пришел скандальный депутат Иванисов, который был осужден за изнасилование
Сегодня, 14 января, на первое после новогодних каникул заседание Верховной Рады пришел депутат Роман Иванисов, который в 1990-х годах был осужден за изнасилование, но затем был помилован указом Кучмы.
Нардеп пришел на утреннее заседание с отличным настроением и успел пообниматься с коллегами по парламенту.
Актуально: Почему "насильник" Иванисов до сих пор является нардепом: пять громких обещаний Зеленского
Отметим, что после скандала Владимир Зеленский обещал, что Романа Иванисова лишат мандата, но этого пока так и не произошло.
Скандал вокруг Иванисова: главное
- В Раду IX созыва Иванисов прошел по мажоритарному округу в Ровненской области от "Слуги народа".
- В Раде он стал членом Комитета по вопросам антикоррупционной политики.
- В сети появилась информация, что в 1996 году Романа Иванисова осудили за изнасилование. Тогда ему было 17 лет. Впрочем, его судимость будто бы погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
- Прокурор Рябошапка заявил, что судимость Иванисова погашена, поэтому он имеет право быть народным депутатом.
- Впоследствии пресс-служба ГПУ заявила, что проверка подтверждения погашенной судимости Иванисова продолжается.
- В конце концов Иванисова исключили из пропрезидентской партии именно из-за скандала, который получил широкую огласку.
Читайте также: "Насильник" Иванисов соврал о своем образовании в биографии: фотодоказательство
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии