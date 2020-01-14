У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування
Сьогодні, 14 січня, на перше після новорічних канікул засідання Верховної Ради прийшов депутат Роман Іванісов, який у 1990-их роках був засуджений за зґвалтування, але потім був помилуваний указом Кучми.
Нардеп прийшов на ранкове засідання з чудовим настроєм і встиг пообійматись із колегами по парламенту.
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Відзначимо, що після скандалу Володимир Зеленський обіцяв, що Романа Іванісова позбавлять мандата, але цього поки так і не сталося.
Скандал навколо Іванісова: головне
- До Ради IX скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу".
- В Раді він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.
- У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.
- Прокурор Рябошапка заявив, що судимість Іванісова погашена, тому він має право бути народним депутатом.
- Згодом пресслужба ГПУ заявила, що перевірка підтвердження погашеної судимості Іванісова ще триває.
- Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу.
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