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      У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування

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      Роман Іванісов прийшов до Верховної Ради / Фото Яна Доброносова

      Сьогодні, 14 січня, на перше після новорічних канікул засідання Верховної Ради прийшов депутат Роман Іванісов, який у 1990-их роках був засуджений за зґвалтування, але потім був помилуваний указом Кучми.

      Нардеп прийшов на ранкове засідання з чудовим настроєм і встиг пообійматись із колегами по парламенту.

      Актуально: Чому "ґвалтівник" Іванісов досі є нардепом: п'ять гучних обіцянок Зеленського

      Відзначимо, що після скандалу Володимир Зеленський обіцяв, що Романа Іванісова позбавлять мандата, але цього поки так і не сталося.

      Скандал навколо Іванісова: головне

      • До Ради IX скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу".
      • В Раді він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.
      • У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.
      • Прокурор Рябошапка заявив, що судимість Іванісова погашена, тому він має право бути народним депутатом.
      • Згодом пресслужба ГПУ заявила, що перевірка підтвердження погашеної судимості Іванісова ще триває.
      • Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу.

      Читайте також: "Ґвалтівник" Іванісов збрехав про свою освіту в біографії: фотодоказ

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Роман Іванісов Згвалтування
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