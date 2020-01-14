У Раду прийшов скандальний депутат Іванісов, який був засуджений за зґвалтування

Сьогодні, 14 січня, на перше після новорічних канікул засідання Верховної Ради прийшов депутат Роман Іванісов, який у 1990-их роках був засуджений за зґвалтування, але потім був помилуваний указом Кучми.

Нардеп прийшов на ранкове засідання з чудовим настроєм і встиг пообійматись із колегами по парламенту. Актуально: Чому "ґвалтівник" Іванісов досі є нардепом: п'ять гучних обіцянок Зеленського Відзначимо, що після скандалу Володимир Зеленський обіцяв, що Романа Іванісова позбавлять мандата, але цього поки так і не сталося. Скандал навколо Іванісова: головне До Ради IX скликання Іванісов пройшов по мажоритарному окрузі у Рівненській області від "Слуги народу".

В Раді він став членом Комітету з питань антикорупційної політики.

У мережі з'явилася інформація, що у 1996 році Романа Іванісова засудили за зґвалтування. Тоді йому було 17 років. Утім, його судимість начебто погашена, тому він має право бути народним депутатом.

Прокурор Рябошапка заявив, що судимість Іванісова погашена, тому він має право бути народним депутатом.

Згодом пресслужба ГПУ заявила, що перевірка підтвердження погашеної судимості Іванісова ще триває.

Зрештою Іванісова виключили з пропрезидентської партії саме через скандал, що набув значного розголосу. Читайте також: "Ґвалтівник" Іванісов збрехав про свою освіту в біографії: фотодоказ