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      В России силовики на школьниках отрабатывали приемы: видео

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      Российские силовики учились разгонять митинги на школьниках / svoboda.org

      В российской Республике Татарстан силовики проводили боевые тренировки на учащихся 9 класса Новотроицкой школы. У учеников попросили нападать на силовиков в полном обмундировании, а те скручивали и заламывали руки детям.

      Задачей тренировок было научить сотрудников МВД действовать во время массовых митингов, рассказал учитель истории Равшан Валиулин.

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      Интересно, что такую ​​подготовку силовиков даже согласовали с управлением образования Тукаевского района. В то же время неизвестно, была ли на это согласие родителей школьников, которые стали жертвами российского МВД.

      Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей. А также спрашивают, к какому разделу школьной программы принадлежит избиение,
      – пишет учитель.

      Российские силовики изучают приемы разгона митингов на школьниках: смотрите видео

      В Министерстве внутренних дел России уже даже назначили служебную проверку из-за избиения силовиками несовершеннолетних детей. Там заявили, что дети "не были задействованы" для отработки приемов силовиками. Впрочем, на опубликованном видео четко видно, что именно на детях тренировались сотрудники МВД.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Курьезные новости Дети и несовершеннолетние
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