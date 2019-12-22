В России силовики на школьниках отрабатывали приемы: видео
В российской Республике Татарстан силовики проводили боевые тренировки на учащихся 9 класса Новотроицкой школы. У учеников попросили нападать на силовиков в полном обмундировании, а те скручивали и заламывали руки детям.
Задачей тренировок было научить сотрудников МВД действовать во время массовых митингов, рассказал учитель истории Равшан Валиулин.
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Интересно, что такую подготовку силовиков даже согласовали с управлением образования Тукаевского района. В то же время неизвестно, была ли на это согласие родителей школьников, которые стали жертвами российского МВД.
Жители села удивляются, что участие в "массовых беспорядках" несовершеннолетних детей было организовано без ведома родителей. А также спрашивают, к какому разделу школьной программы принадлежит избиение,
– пишет учитель.
Российские силовики изучают приемы разгона митингов на школьниках: смотрите видео
В Министерстве внутренних дел России уже даже назначили служебную проверку из-за избиения силовиками несовершеннолетних детей. Там заявили, что дети "не были задействованы" для отработки приемов силовиками. Впрочем, на опубликованном видео четко видно, что именно на детях тренировались сотрудники МВД.
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