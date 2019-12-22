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      У Росії силовики на школярах відпрацьовували прийоми: відео

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      Російські силовики вчилися розганяти мітинги на школярах / svoboda.org

      У російській Республіці Татарстан силовики проводили бойові тренування на учнях 9 класу новотроїцької школи. В учнів попросили нападати на силовиків у повному обмундируванню, а ті скручували і заламували руки дітям.

      Завданням тренувань було навчити співробітників МВС діяти під час масових мітингів, розповів вчитель історії Равшан Валіулін.

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      Цікаво, що таку підготовку силовиків навіть узгодили з управлінням освіти Тукаєвського району. Водночас невідомо, чи була на це згода батьків школярів, які стали жертвами російського МВС.

      Жителі села дивуються, що участь в "масових заворушеннях" неповнолітніх дітей було організовано без відома батьків. А також запитують, до якого розділу шкільної програми належить побиття,
      – пише вчитель.

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      У Міністерстві внутрішніх справ Росії вже навіть призначили службову перевірку через побиття силовиками неповнолітніх дітей. Там заявили, що діти "не були задіяні" для відпрацювання прийомів силовиками. Втім на опублікованому відео чітко помітно, що саме на дітях тренувалися співробітники МВС.

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      сьогодні
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини Росії Курйозні новини Діти і неповнолітні
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