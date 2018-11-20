21:02
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ИНТЕРПОЛ ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

      В России совершила самоубийство девочка, которая накануне написала письмо Путину

      242 Читати новину українською
      В России совершила самоубийство девочка, которая накануне написала письмо Путину
      В России совершила самоубийство девочка, которая накануне написала письмо Путину / Фото из открытых источников

      В Смоленской области России покончила с собой 14-летняя девочка, которая накануне написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую зарплату своей мамы.

      Об этом сообщило местное издание "Смоленская народная газета".

      Читайте также: На Львовщине нашли повешенным 24-летнего контрактника

      Как рассказали в издании, мать девочки работала санитаркой в ​​местной больнице. Незадолго до трагедии девочка написала письмо Путину, в котором задавала вопрос по поводу маленькой зарплаты ее мамы, и отправила его на адрес администрации президента.

      После этого ее маму вызвали к начальству и "отругали". Вероятно, что это и стало большим ударом для ребенка. Также девочка жаловалась на травлю в школе. Она имела серьезные пролемы со зрением, а одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".

      По неподтвержденной информации, при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит в своей смерти никого не винить. Дошло ли ее письмо к президенту России – неизвестно.

      Читайте также: В Почаевской лавре молодой человек совершил самоубийство

      По данным ведомства, девочка долгое время в социальных сетях публиковала картинки и статусы, кричащие о помощи, но ее никто не услышал. В друзьях у нее было всего 24 человека. А 18 ноября она поставила на главную страницу картинку с надписью: "Уже не то. Уже не те. Уже не так" и больше в соцсеть не выходила.

      По факту доведения до самоубийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. Кроме того, дополнительную проверку проводят органы юстиции, которые изучат все обстоятельства случившегося, а также выяснят причины и условия, по которым девочка совершила столь роковой шаг.

      Теги: Новости России Владимир Путин Дети и несовершеннолетние Самоубийство
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      сегодня , 21:01 Кровные связи: кто из украинских чиновников имеет родственников с документами РФ
      4
      Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      сегодня , 21:00 Мутні митні схеми: яких масштабних фіскальних втрат щороку зазнає держава
      Тетяна Острікова 3
      Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      сегодня , 19:02 Раскол "Оппоблока": о причинах, последствиях и условии Ахметова Путину
      Інна Жолобович 917
      Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      сегодня , 19:01 Новая придумка Москвы – "столб позора" для православных
      Злой Одессит 1045
      Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      сегодня , 16:12 Космоснаш: КБ "Южное" продолжает выполнять заказы из России
      417
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Фильм "Переломный момент: Война за демократию в Украине" стал лучшим фильмом на кинофестивале
       24 ноября 2016 , 12:14
      Украинский посол рассказал, что сейчас происходит в Израиле
       7 декабря 2017 , 16:53
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук