В России совершила самоубийство девочка, которая накануне написала письмо Путину

В Смоленской области России покончила с собой 14-летняя девочка, которая накануне написала письмо Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую зарплату своей мамы.

Об этом сообщило местное издание "Смоленская народная газета".

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Как рассказали в издании, мать девочки работала санитаркой в ​​местной больнице. Незадолго до трагедии девочка написала письмо Путину, в котором задавала вопрос по поводу маленькой зарплаты ее мамы, и отправила его на адрес администрации президента.

После этого ее маму вызвали к начальству и "отругали". Вероятно, что это и стало большим ударом для ребенка. Также девочка жаловалась на травлю в школе. Она имела серьезные пролемы со зрением, а одноклассники дразнили ее "циклопом". На ее странице в социальной сети незадолго до гибели появился статус "Почему вы все такие злые?".

По неподтвержденной информации, при погибшей была найдена предсмертная записка, в которой она просит в своей смерти никого не винить. Дошло ли ее письмо к президенту России – неизвестно.

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По данным ведомства, девочка долгое время в социальных сетях публиковала картинки и статусы, кричащие о помощи, но ее никто не услышал. В друзьях у нее было всего 24 человека. А 18 ноября она поставила на главную страницу картинку с надписью: "Уже не то. Уже не те. Уже не так" и больше в соцсеть не выходила.

По факту доведения до самоубийства следственными органами было возбуждено уголовное дело. Кроме того, дополнительную проверку проводят органы юстиции, которые изучат все обстоятельства случившегося, а также выяснят причины и условия, по которым девочка совершила столь роковой шаг.