12:26
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В РПЦ оправдали сексуальные домогательства

721 Читати новину українською
В РПЦ считают, что в России нет проблем с сексуальными домогательствами
В РПЦ считают, что в России нет проблем с сексуальными домогательствами / Фото из открытых источников

Нельзя лишать мужчин возможности заигрывать с женщинами или по каждому такому случаю подавать на них в суд.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал член Патриаршего совета по культуре Московского патриархата Русской православной церкви Леонид Калинин.

Священнослужитель выразил убеждение, что в случае, если мужчина ухаживает за женщиной и где-то переходит границу, женщина его останавливает, и он может принять это и остановиться, то все нормально.

Читайте также: Секс-скандал в Госдуме: депутат Слуцкий попросил извинения у обиженных женщин

При этом Калинин считает недопустимым только приставания начальников в отношении подчиненных.

"Если начальник склоняет свою подчиненную при помощи домогательств к каким-то интимным отношениям, то это грубое насилие, это недопустимая ситуация", – сказал представитель РПЦ.

В то же время священнослужитель выразил убеждение, что в России нет серьезной проблемы с домогательствами.

"У нас нет такой ситуации, что это становится национальным бедствием, которое надо срочно всем миром решать", – подчеркнул он.

Калинин добавил, что российские власти должны пропагандировать культ семьи, чтобы в отношениях между мужчинами и женщинами наступил баланс.

Теги: Новости России религия Секс-скандал РПЦ
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук