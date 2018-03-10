В РПЦ оправдали сексуальные домогательства

Нельзя лишать мужчин возможности заигрывать с женщинами или по каждому такому случаю подавать на них в суд.

Об этом в интервью радиостанции "Говорит Москва" рассказал член Патриаршего совета по культуре Московского патриархата Русской православной церкви Леонид Калинин.

Священнослужитель выразил убеждение, что в случае, если мужчина ухаживает за женщиной и где-то переходит границу, женщина его останавливает, и он может принять это и остановиться, то все нормально.

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При этом Калинин считает недопустимым только приставания начальников в отношении подчиненных.

"Если начальник склоняет свою подчиненную при помощи домогательств к каким-то интимным отношениям, то это грубое насилие, это недопустимая ситуация", – сказал представитель РПЦ.

В то же время священнослужитель выразил убеждение, что в России нет серьезной проблемы с домогательствами.

"У нас нет такой ситуации, что это становится национальным бедствием, которое надо срочно всем миром решать", – подчеркнул он.

Калинин добавил, что российские власти должны пропагандировать культ семьи, чтобы в отношениях между мужчинами и женщинами наступил баланс.