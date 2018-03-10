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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

В РПЦ виправдали сексуальні домагання

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В РПЦ вважают, що в Росії немає проблеми із сексуальними домаганнями
В РПЦ вважают, що в Росії немає проблеми із сексуальними домаганнями / Фото з вільних мереж

Не можна позбавляти чоловіків можливості залицятися до жінок або щодо кожного такого випадку подавати на них до суду.

Про це в інтерв'ю радіостанції "Говорить Москва" розповів член Патріаршої ради з культури Московського патріархату Російської православної церкви Леонід Калінін.

Священнослужитель висловив переконання, що у випадку, якщо чоловік залицяється до жінки і десь переходить межу, жінка його зупиняє, і він може сприйняти це та зупинитися, то все нормально.

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При цьому Калінін вважає неприпустимим тільки домагання начальників щодо підлеглих.

"Якщо начальник схиляє свою підлеглу за допомогою домагань до якихось інтимних стосунків, то це грубе насильство, це неприпустима ситуація", – сказав представник РПЦ.

Водночас священнослужитель висловив переконання, що в Росії немає серйозної проблеми з домаганнями.

"У нас немає такої ситуації, що це стає національним лихом, яке треба терміново всім світом вирішувати", – наголосив він.

Калінін додав, що російська влада повинна пропагувати культ сім'ї, щоб у відносинах між чоловіками і жінками настав баланс.

Теги: Новини Росії релігія РПЦ Секс-скандал
Джерело: 24 Канал
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