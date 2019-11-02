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      В США на вечеринке к Хэллоуину застрелили 5 человек

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      В США неизвестный начал стрельбу во время празднования Хэллоуина
      В США неизвестный начал стрельбу во время празднования Хэллоуина / chicagotribune.com

      Во время вечеринки к Хэллоуину на съемной квартире в округе Контра-Коста в США произошла стрельба. Сначала сообщалось о 4 погибших, но впоследствии в больнице умер и 5 пострадавший в результате инцидента.

      Кроме того, полиция штата Калифорния сообщала о еще 4 раненых, информирует издание KTLA.

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      В доме, арендованном через сервис Airbnb, собрались более 100 человек, которые праздновали Хэллоуин. Вдруг прямо посреди вечеринки неизвестный открыл огонь.

      Среди пострадавших есть как те, кто получили огнестрельные ранения, так и те, кто пострадали из-за паники, которая поднялась, когда началась стрельба.

      Полиция пока не сообщала о задержании вероятных причастных к стрельбе. Более того, нет информации о том, что могло вызвать стрельбу.

      недавние перестрелки в сша:
       
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Жертвы Постраждалі Стрельба Новости США
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