В США на вечеринке к Хэллоуину застрелили 5 человек

Во время вечеринки к Хэллоуину на съемной квартире в округе Контра-Коста в США произошла стрельба. Сначала сообщалось о 4 погибших, но впоследствии в больнице умер и 5 пострадавший в результате инцидента.

Кроме того, полиция штата Калифорния сообщала о еще 4 раненых, информирует издание KTLA.

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В доме, арендованном через сервис Airbnb, собрались более 100 человек, которые праздновали Хэллоуин. Вдруг прямо посреди вечеринки неизвестный открыл огонь.

Среди пострадавших есть как те, кто получили огнестрельные ранения, так и те, кто пострадали из-за паники, которая поднялась, когда началась стрельба.

Полиция пока не сообщала о задержании вероятных причастных к стрельбе. Более того, нет информации о том, что могло вызвать стрельбу.