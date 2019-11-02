У США на вечірці до Геловіна застрелили 5 людей

Під час вечірки до Геловіна на орендованій квартирі в окрузі Контра-Коста у США сталася стрілянина. Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але згодом у лікарні помер і 5 потерпілий внаслідок інциденту.

Крім того, поліція штату Каліфорнія повідомляла про ще 4 поранених, інформує видання KTLA.

До слова: У Франції невідомий влаштував стрілянину в барі: є поранені

У будинку, орендованому через сервіс Airbnb, зібралися понад 100 людей, які святкували Геловін. Раптом просто посеред вечірки невідомий відкрив вогонь.

Серед постраждалих є як і ті, хто отримали вогнепальні поранення, так і ті, хто потерпіли через паніку, яка здійнялася, коли розпочалась стрілянина.

Поліція поки не повідомляла про затримання імовірних причетних до стрілянини. Ба більше, немає інформації про те, що могло спричинити стрілянину.