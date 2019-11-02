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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      У США на вечірці до Геловіна застрелили 5 людей

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      У США невідомий розпочав стрілянину під час святкування Геловіна
      У США невідомий розпочав стрілянину під час святкування Геловіна / chicagotribune.com

      Під час вечірки до Геловіна на орендованій квартирі в окрузі Контра-Коста у США сталася стрілянина. Спершу повідомлялося про 4 загиблих, але згодом у лікарні помер і 5 потерпілий внаслідок інциденту.

      Крім того, поліція штату Каліфорнія повідомляла про ще 4 поранених, інформує видання KTLA.

      До слова: У Франції невідомий влаштував стрілянину в барі: є поранені

      У будинку, орендованому через сервіс Airbnb, зібралися понад 100 людей, які святкували Геловін. Раптом просто посеред вечірки невідомий відкрив вогонь.

      Серед постраждалих є як і ті, хто отримали вогнепальні поранення, так і ті, хто потерпіли через паніку, яка здійнялася, коли розпочалась стрілянина.

      Поліція поки не повідомляла про затримання імовірних причетних до стрілянини. Ба більше, немає інформації про те, що могло спричинити стрілянину.

      Нещодавні перестрілки у США:
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Жертви Новини США Стрілянина Постраждалі
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