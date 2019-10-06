Стрілянина в Канзас-Сіті: багато загиблих і поранених, підозрюваних немає

Смертельна стрілянина трапилась в одному з барів американського міста Канзас-Сіті. Коли поліція приїхала на місце інциденту, то побачила 4 вбитих осіб та ще 9-ох людей, які потребували медичної допомоги.

Дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC надійшов до поліції о 1:27 ночі. Про це з посиланням на слова представника місцевої поліції Томаса Томасича інформує CNN.

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Офіцери прибули на місце і знайшли у барі чотирьох мертвих людей. Поруч із ними були ще 9 осіб з пораненнями. Їх доправили в районні лікарні. Наразі потерпілі в стабільному стані.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) 6 октября 2019 г.

Поліцейські кажуть: жертви стрілянини поки нерозпізнані. Окрім того, правоохоронці не знають навіть, кого їм слід розшукувати.

У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб висунути комусь підозри, ми навіть не знаємо, скільки нападників було,

– розповів поліцейський Томасич.

Детективи перебувають на місці трагедії та розшукують відео з камер спостереження в цій місцевості, які б могли пролити світло на цей злочин і розшукати нападників.



Місце інциденту оточене поліцією/ фото AP

Офіцери очистили бар і чекають на ордер на обшук, щоб знову мати змогу туди увійти.



Трагедія трапилась в американському місті Канзас-Сіті, що в центральній частині США/ карта BBC

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