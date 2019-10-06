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      Стрілянина в Канзас-Сіті: багато загиблих і поранених, підозрюваних немає

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      Стрілянина в Канзас-Сіті
      Стрілянина в Канзас-Сіті / AP

      Смертельна стрілянина трапилась в одному з барів американського міста Канзас-Сіті. Коли поліція приїхала на місце інциденту, то побачила 4 вбитих осіб та ще 9-ох людей, які потребували медичної допомоги.

      Дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC надійшов до поліції о 1:27 ночі. Про це з посиланням на слова представника місцевої поліції Томаса Томасича інформує CNN.

      До теми: Стрілянина у Вашингтоні: є поранені та один загиблий

      Офіцери прибули на місце і знайшли у барі чотирьох мертвих людей. Поруч із ними були ще 9 осіб з пораненнями. Їх доправили в районні лікарні. Наразі потерпілі в стабільному стані.

      Поліцейські кажуть: жертви стрілянини поки нерозпізнані. Окрім того, правоохоронці не знають навіть, кого їм слід розшукувати.

      У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб висунути комусь підозри, ми навіть не знаємо, скільки нападників було,
      – розповів поліцейський Томасич.

      Детективи перебувають на місці трагедії та розшукують відео з камер спостереження в цій місцевості, які б могли пролити світло на цей злочин і розшукати нападників.


      Місце інциденту оточене поліцією/ фото AP

      Офіцери очистили бар і чекають на ордер на обшук, щоб знову мати змогу туди увійти.


      Трагедія трапилась в американському місті Канзас-Сіті, що в центральній частині США/ карта BBC

      Останні найгучніші випадки зі смертельними стрілянинами у США:

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      сьогодні
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини США Стрілянина Жертви Постраждалі
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