Стрілянина в Канзас-Сіті: багато загиблих і поранених, підозрюваних немає
Смертельна стрілянина трапилась в одному з барів американського міста Канзас-Сіті. Коли поліція приїхала на місце інциденту, то побачила 4 вбитих осіб та ще 9-ох людей, які потребували медичної допомоги.
Дзвінок про стрілянину в барі Tequila KC надійшов до поліції о 1:27 ночі. Про це з посиланням на слова представника місцевої поліції Томаса Томасича інформує CNN.
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Офіцери прибули на місце і знайшли у барі чотирьох мертвих людей. Поруч із ними були ще 9 осіб з пораненнями. Їх доправили в районні лікарні. Наразі потерпілі в стабільному стані.
Поліцейські кажуть: жертви стрілянини поки нерозпізнані. Окрім того, правоохоронці не знають навіть, кого їм слід розшукувати.
У нас поки немає достатньо хорошого опису, щоб висунути комусь підозри, ми навіть не знаємо, скільки нападників було,
– розповів поліцейський Томасич.
Детективи перебувають на місці трагедії та розшукують відео з камер спостереження в цій місцевості, які б могли пролити світло на цей злочин і розшукати нападників.
Місце інциденту оточене поліцією/ фото AP
Офіцери очистили бар і чекають на ордер на обшук, щоб знову мати змогу туди увійти.
Трагедія трапилась в американському місті Канзас-Сіті, що в центральній частині США/ карта BBC
Останні найгучніші випадки зі смертельними стрілянинами у США:
- Стрілянина біля державного університету американського штату Алабама: 2 загиблих, 3 поранених;
- Стрілянина у місті Дайтоні, Огайо: 9 вбитих, 27 поранених;
- Стрілянина поблизу дитячого майданчика в парку Даґласа в Чикаго: 7 постраждалих;
- Стрілянина у магазині Home Depot в місті Одеса, штат Техас: 5 загиблих, 21 поранений;
- Стрілянина у торговому центрі Walmart у місті Ель-Пасо, штат Техас: 20 загиблих, 26 поранених;
- Стрілянина у місті Ґілрой, Каліфорнія: 3 загиблих і 12 поранених.
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