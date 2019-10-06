Стрельба в Канзас-Сити: много погибших и раненых, подозреваемых нет
Смертельная стрельба произошла в одном из баров американского города Канзас-Сити. Когда полиция приехала на место инцидента, то увидела 4 убитых лиц и еще 9-х людей, нуждающихся в медицинской помощи.
Звонок о стрельбе в баре Tequila KC поступил в полицию в 1:27 ночи. Об этом со ссылкой на слова представителя местной полиции Томаса Томасича информирует CNN.
К теме: Стрельба в Вашингтоне: есть раненые и один погибший
Офицеры прибыли на место и нашли в баре четырех мертвых людей. Рядом с ними были еще 9 человек с ранениями. Их доставили в районные больницы. Сейчас пострадавшие в стабильном состоянии.
Полицейские говорят: жертвы стрельбы пока неопознанные. Кроме того, правоохранители не знают даже, кого им следует искать.
У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы выяснить кому-то подозрения, мы даже не знаем, сколько нападающих было,
– рассказал полицейский Томасич.
Детективы находятся на месте трагедии и разыскивают видео с камер наблюдения в этой местности, которые могли бы пролить свет на это преступление и разыскать нападавших.
Место инцидента оцеплено полицией / фото AP
Офицеры очистили бар и ждут ордер на обыск, чтобы снова иметь возможность туда войти.
Трагедия случилась в американском городе Канзас-Сити, в центральной части США / карта BBC
Последние громкие случаи со смертельным стрельбами в США:
- Стрельба возле государственного университета американского штата Алабама: 2 погибших, 3 раненых;
- Стрельба в городе Дайтоне, Огайо: 9 убитых, 27 раненых;
- Стрельба возле детской площадки в парке Даглас в Чикаго: 7 пострадавших;
- Стрельба в магазине Home Depot в городе Одесса, штат Техас: 5 погибших, 21 раненый;
- Стрельба в торговом центре Walmart в городе Эль-Пасо, штат Техас: 20 погибших, 26 раненых;
- Стрельба в городе Гилрой, Калифорния: 3 погибших и 12 раненых.
Выбор редакции
-
"Шахтер" на классе победил "Днепр-1" и продлил беспроигрышную серию до 39 матчей: видеосегодня , 15:59
-
Доверять нельзя ревновать: Потап рассказал, что думает об обнаженных снимках Насти Каменскихсегодня , 14:33
-
Ключевая роль Луценко в деле об импичменте Трампа: детали от американских СМИсегодня , 13:12