Стрельба в Канзас-Сити: много погибших и раненых, подозреваемых нет

Смертельная стрельба произошла в одном из баров американского города Канзас-Сити. Когда полиция приехала на место инцидента, то увидела 4 убитых лиц и еще 9-х людей, нуждающихся в медицинской помощи.

Звонок о стрельбе в баре Tequila KC поступил в полицию в 1:27 ночи. Об этом со ссылкой на слова представителя местной полиции Томаса Томасича информирует CNN.

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Офицеры прибыли на место и нашли в баре четырех мертвых людей. Рядом с ними были еще 9 человек с ранениями. Их доставили в районные больницы. Сейчас пострадавшие в стабильном состоянии.

9 shot, 4 dead at 10th and Central Ave. — KCKPD (@KCKPDHQ) 6 октября 2019 г.

Полицейские говорят: жертвы стрельбы пока неопознанные. Кроме того, правоохранители не знают даже, кого им следует искать.

У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы выяснить кому-то подозрения, мы даже не знаем, сколько нападающих было,

– рассказал полицейский Томасич.

Детективы находятся на месте трагедии и разыскивают видео с камер наблюдения в этой местности, которые могли бы пролить свет на это преступление и разыскать нападавших.



Место инцидента оцеплено полицией / фото AP

Офицеры очистили бар и ждут ордер на обыск, чтобы снова иметь возможность туда войти.



Трагедия случилась в американском городе Канзас-Сити, в центральной части США / карта BBC

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