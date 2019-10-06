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      Стрельба в Канзас-Сити: много погибших и раненых, подозреваемых нет

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      Стрельба в Канзас-Сити
      Стрельба в Канзас-Сити / AP

      Смертельная стрельба произошла в одном из баров американского города Канзас-Сити. Когда полиция приехала на место инцидента, то увидела 4 убитых лиц и еще 9-х людей, нуждающихся в медицинской помощи.

      Звонок о стрельбе в баре Tequila KC поступил в полицию в 1:27 ночи. Об этом со ссылкой на слова представителя местной полиции Томаса Томасича информирует CNN.

      К теме: Стрельба в Вашингтоне: есть раненые и один погибший

      Офицеры прибыли на место и нашли в баре четырех мертвых людей. Рядом с ними были еще 9 человек с ранениями. Их доставили в районные больницы. Сейчас пострадавшие в стабильном состоянии.

      Полицейские говорят: жертвы стрельбы пока неопознанные. Кроме того, правоохранители не знают даже, кого им следует искать.

      У нас пока нет достаточно хорошего описания, чтобы выяснить кому-то подозрения, мы даже не знаем, сколько нападающих было,
      – рассказал полицейский Томасич.

      Детективы находятся на месте трагедии и разыскивают видео с камер наблюдения в этой местности, которые могли бы пролить свет на это преступление и разыскать нападавших.


      Место инцидента оцеплено полицией / фото AP

      Офицеры очистили бар и ждут ордер на обыск, чтобы снова иметь возможность туда войти.


      Трагедия случилась в американском городе Канзас-Сити, в центральной части США / карта BBC

      Последние громкие случаи со смертельным стрельбами в США:

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Постраждалі Новости политики Новости США Жертвы Стрельба
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