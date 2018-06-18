В Украине впервые издали электронное свидетельство о рождении

Об этом в рамках презентации инициативы в роддоме №5 города сообщил министр юстиции Павел Петренко, сообщает пресс-служба ведомства.

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"Благодаря планшетам можно будет мгновенно направить сведения для проведения неотложной государственной регистрации малыша и регистрации места жительства, подать электронную заявку на получение помощи при рождении ребенка. Даже записаться в электронную очередь в детский сад. И все это – прямо в родильном", – подчеркнул Павел Петренко.

Женщина, которая впервые получила электронное свидетельство ребенка

По его словам, свидетельства о рождении формируются в электронном виде, а если родители захотят получить бумажный вариант, они могут сделать это на следующий день в роддоме, заказав доставку курьером или лично посетить любой отдел ЗАГС по Украине.

Если раньше сервис по получению свидетельства о рождении в родильном занимал сутки, то сейчас это можно сделать за несколько минут, возле постели молодой мамы. Сегодня мы запустили этот проект в Киеве. Далее к нему присоединяться медицинские учреждения в областных центрах,

– заявил министр юстиции.

Такая услуга пока доступна только в 472 роддомах Украины. С момента запуска проекта было выдано 307 тысяч свидетельств о рождении младенцев в медицинских учреждениях, а в 2018 году, две трети первых документов малыши получают в родильных домах.

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Начальник Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Станислав Куценко, отметил, что за 5 месяцев 2018 года в Киеве родилось 14 149 младенцев, половина из которых была зарегистрирована непосредственно в роддоме.