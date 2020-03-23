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      В Украину контрабандой завезли некачественные лекарств на 3 миллиона гривен

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      В Киеве остановили контрабанду незарегистрированных и некачественных лекарственных средств. Их завозили в Украину из России, Индии и Турции.

      Лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы скрывались от таможенного контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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      Медикаменты не проходили контроль качества, при транспортировке не соблюдался температурный режим.

      В результате обысков правоохранители изъяли более 50 наименований лекарственных средств на сумму более 3 миллионов гривен, компьютерную технику администратора сайта и другие вещественные доказательства.


      Фальсифицированные медикаменты / Фото: Пресс-служба прокуратуры

      В настоящее время проводится расследование.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Прокуратура Киева Контрабанда Лекарства Криминальные новости
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