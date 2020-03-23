В Украину контрабандой завезли некачественные лекарств на 3 миллиона гривен

В Киеве остановили контрабанду незарегистрированных и некачественных лекарственных средств. Их завозили в Украину из России, Индии и Турции.

Лекарственные средства сердечно-сосудистой, гормональной и онкологической группы скрывались от таможенного контроля, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

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Медикаменты не проходили контроль качества, при транспортировке не соблюдался температурный режим.

В результате обысков правоохранители изъяли более 50 наименований лекарственных средств на сумму более 3 миллионов гривен, компьютерную технику администратора сайта и другие вещественные доказательства.



Фальсифицированные медикаменты / Фото: Пресс-служба прокуратуры

В настоящее время проводится расследование.