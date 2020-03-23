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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      В Україну контрабандою завезли неякісних ліків на 3 мільйони гривень

      -
      Медикаменти завозили з Росії, Індії та Туреччини / kyiv.gp.gov.ua

      У Києві зупинили контрабанду незареєстрованих та неякісних лікарських засобів. Їх завозили в Україну з Росії, Індії та Туреччини.

      Лікарські засоби серцево-судинної, гормональної та онкологічної групи приховувались від митного контролю, повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

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      Медикаменти не проходили контроль якості, при транспортуванні не дотримувався температурний режим.

      У результаті обшуків, правоохоронці вилучили понад 50 найменувань лікарських засобів на суму понад 3 мільйони гривень, комп’ютерну техніку адміністратора сайту та інші речові докази.


      Фальсифіковані медикаменти / Фото: Пресслужба прокуратури

      Наразі проводиться розслідування.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Київська прокуратура Контрабанда Ліки Кримінальні новини
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