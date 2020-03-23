В Україну контрабандою завезли неякісних ліків на 3 мільйони гривень

У Києві зупинили контрабанду незареєстрованих та неякісних лікарських засобів. Їх завозили в Україну з Росії, Індії та Туреччини.

Лікарські засоби серцево-судинної, гормональної та онкологічної групи приховувались від митного контролю, повідомляє пресслужба прокуратури Києва. Читайте також Через експорт масок проти уряду Гончарука відкрили справу Медикаменти не проходили контроль якості, при транспортуванні не дотримувався температурний режим. У результаті обшуків, правоохоронці вилучили понад 50 найменувань лікарських засобів на суму понад 3 мільйони гривень, комп’ютерну техніку адміністратора сайту та інші речові докази.

Фальсифіковані медикаменти / Фото: Пресслужба прокуратури Наразі проводиться розслідування.