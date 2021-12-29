Суточная статистика прививок

Прививки проводили 855 мобильных бригад по иммунизации, 3 333 пункта прививки и 441 центр вакцинации населения.

Актуально За сутки выявили вдвое больше больных и смертей от COVID-19

В частности, за сутки 28 декабря в Украине еще 131 129 человек вакцинировали против COVID-19.

Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека. Дополнительную дозу получили 402 украинца, бустерную – 1 290.

Общие темпы прививок

С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, из них:

получили первую дозу – 14 639 496 человек;

получили две дозы – 13 542 266 человек;

дополнительную дозу – 2 610 человек;

бустерную – 2280 человек.

Всего провели 28 186 652 COVID-прививок.

В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти из-за коронавируса.

Обратите внимание! Европейские страны в течение года вакцинировали против коронавируса более 78% взрослого населения. Тогда как в Украине всего более 43% населения.

Какими вакцинами иммунизировали украинцев

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 274 211,

Coronavac – 4 775 051,

AstraZeneca – 1 619 090,

Moderna – 1 463 279,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.



Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала

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