Суточная статистика прививок
Прививки проводили 855 мобильных бригад по иммунизации, 3 333 пункта прививки и 441 центр вакцинации населения.
Актуально За сутки выявили вдвое больше больных и смертей от COVID-19
В частности, за сутки 28 декабря в Украине еще 131 129 человек вакцинировали против COVID-19.
Первую дозу получили 34 463 человека, вторую дозу – 94 974 человека. Дополнительную дозу получили 402 украинца, бустерную – 1 290.
Общие темпы прививок
С начала вакцинальной кампании привили 14 639 498 человек, из них:
- получили первую дозу – 14 639 496 человек;
- получили две дозы – 13 542 266 человек;
- дополнительную дозу – 2 610 человек;
- бустерную – 2280 человек.
Всего провели 28 186 652 COVID-прививок.
В Минздраве в очередной раз подчеркнули, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от тяжелого течения и смерти из-за коронавируса.
Какими вакцинами иммунизировали украинцев
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 274 211,
- Coronavac – 4 775 051,
- AstraZeneca – 1 619 090,
- Moderna – 1 463 279,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Эффективность вакцин против коронавируса от различных производителей / Инфографика 24 канала