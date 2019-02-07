Відсторонення Уляни Супрун: які абсурдні рішення дозволив ухвалити Порошенко

Днями більшість українців неабияк обурило резонансне рішення адміністративного суду Києва, який заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. До слова, саме цей суд і повернув на посаду Романа Насірова. А суддя, що прийняв таке несправедливе рішення – Каракашьян – відомий тим, що колись визнав незаконним призначення директора НАБУ Ситника.

Тут я звернуся до агітаторів Порошенка. Друзі, ви – молодці. Старайтеся більше і тоді будемо мати на посадах таких, як Насірова, а за бортом таких, як Супрун.

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До чого тут чинний президент запитає ви? До того, що цей суд взагалі мав бути розформованим, проте якось так сталося, що саме він зник з відповідного указу президента. Чомусь інші не зникли, а цей зник. А причина в тому, що саме у ньому розглядаються позови до всіх центральних органів влади.

Петро Олексійович, маю вам пораду, не стримуйте ви себе. Давайте вже з тою Супрун, як з Саакашвілі: мішок на голову і в літак. Бо те, що ви зараз робити руками Київського адміністративного суду, по-суті, є тим самим.

Намагаючись, хоч якось мінімізувати репутаційну катастрофу, спікери президента хором заспівали, що реформа ще просто не дійшла до Київського адмінсуду. Нагадаю, за п'ять років так і не дійшла. Навіть, я б сказав, не доповзла. З цього приводу хочу відповісти їм, цитатою Петра Порошенка.

Зміни або відбуваються швидко, або не відбуваються ніколи. Люди або відчувають це через лічені місяці, або за перший, другий, третій рік, або вони переконані, що тут змін чекати марно. І подібний повільний темп лише консервує відсталість, хабарництво, не ефективність, не прозорість,

– повідомив раніше Петро Порошенко.

Правду президент каже, я особисто підписуюся під кожним словом. Якщо реформа суду не відбулася за п'ять років, то змін, як каже Порошенко, і дійсно чекати марно.



Петро Порошенко

Окреме вітання депутату "Радикальної партії Ляшко" Ігорю Мосійчуку, за позовом якого відсторонили Супрун. Я нагадаю, що це саме той чортяка, кадри хабарництва якого бачила вся країна. Те відео Генпрокурор Порошенка прямо в залі Верховної Ради показував. Проте Мосійчука так і не покарали. Навіть навпаки, Генпрокуратура відкликала подання по ньому.



Мосійчук спокійно продовжує працювати у Раді

Продовжимо тему реформи правоохоронної та судової систем. За дивним збігом обставин, після того як мер Харкова Геннадій Кернес заявив про підтримку президента Петра Порошенка, суд зняв арешт з 49 гектарів землі в Харкові.

Порушення при виведенні з власності міста цієї землі й стало підставою для відкриття провадження проти мера Харкова. І ви не повірите, чому суд прийняв таке рішення. Жоден з прокурорів Луценка на суд з нез'ясованої причини просто не з'явилися.

Нагадаю, що у лютому 2014 року терміново переоформлювали безкоштовно отриманих 49 гектарів Харківської землі. Скромні такі 49 гектарів, які за знову ж таки скромними підрахунками коштували 15 мільйонів доларів. Робилося це з таких поспіхом, що довелося вигадати машину часу. Я серйозно, адже всі ділянки оформили на основі документів, виданих чотирма днями пізніше. Докази фальсифікації ну просто очевидні.

А восени 2016 року Генпрокуратура проводить у Харкові 120 обшуків. Луценко, як завжди, гучно заявляє, що поверне всю землю харківській громаді. Зимою 2017 ці ділянки навіть арештовують. Влітку того ж року в ухвалі суду детально розписується склад всієї злочинної групи чиновників і окрему роль в ній секретаря міськради – Кернеса.



Геннадій Кернес

І тут настає неочікуване та абсолютно нелогічне диво – Генпрокуратура Порошенка відправляє в суд обвинувальний акт відносно всіх членів групи, окрім Геннадія Кернеса. А трапилося це в той самий час, коли Кернес раптово заявляє про свою підтримку Порошенка на президентських виборах.

І не просто заявляє, а в поті чола трудиться на президентську команду. Наприклад, запрошує в Харків найближчого соратника Президента Олександра Грановського, який починає засівати подарований виборчий округ. З'являється передвиборча газета з гордим фото Кернеса і Порошенка, передвиборчі листівки однодумців, а також формуються передвиборчі штаби.



Геннадій Кернес підтримує Петра Порошенка

У підсумку в Кернеса – все чудово. До речі, не лише з цією справою. Так само нічим закінчилося переслідування останнього бравою Генпрокуратурою у справі катування активістів Євромайдану. Подумаєш така дрібничка, охоронці теперішнього політичного партнера президента катували активістів.

Ви, мабуть, знаєте, що Генпрокурор Юрій Луценко виступав на виборчому форумі Петра Порошенка. Користуючись нагодою, хочу зацитувати Генпрокурору без юридичної освіти статтю 19 Кодексу професійної етики: "Працівник прокуратури не може брати участь у будь-якій політичній діяльності, передвиборній агітації, демонструвати свої політичні переконання та вчиняти дії, що можуть бути розцінені як його особливе ставлення до певної політичної сили".

Нагадаю, що постреволюційного реформатора ГПУ Давіда Сакварелідзе було звільнено саме через порушення прокурорської етики. Готовий побитися об заклад, що Луценко залишиться на посаді за аналогічні проступки. Навіть премію красеню не знімуть.