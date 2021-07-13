Об этом говорится на фейсбуке сообщества. Согласно сообщению, команда Виробник.ua с обеспокоенностью следит за ситуацией.

Читайте также Креативное агентство YARCHE назвало Виробник.ua лучшим сообществом по правильному питанию

Команда сделала заяву: "Пока цеха предприятий, которые производят продукты питания закрыты от людей, следуя некой закостенелой советской практике, случаи отравлений и фальсификаций будут продолжаться.

Украинцы сегодня каждый день идут на риски, покупая продукты питания. Практика существования закрытых от людских глаз цехов, производящих продукты – должна быть завершена раз и навсегда", – заявил вдохновитель Виробник.ua Виталий Ермак.

Эксперт призвал все отечественные предприятия, производящие продукты питания стать открытыми. "Сделать цеха открытыми для людей, установить собственные онлайн камеры, завоевать доверие украинцев, быть достойными производителями, которые несут украинцам пользу и здоровье, а не риски и угрозы", – говорится в заявлении.

Коротко о экспертном проекте Виробник.ua

Национальный экспертный проект Виробник.ua работает в Украине и является участником Американской торговой палаты. К проекту присоединился ряд отечественных и международных компаний таких как как:

Danone в Украине;

Biosphere Corporation и других.

На сайте Виробник.ua можно посмотреть видео с производства компаний-участников, которые показывают, из чего и в каких условиях производятся популярные продукты питания и товары повседневного потребления.

Интересно Вредная микроволновка и суп каждый день: эксперты Виробник.ua назвали главные мифы о питании

Главная цель проекта – повысить уровень потребительских знаний украинцев и дать возможность производителям доказать, что они предлагают покупателям действительно безопасные и качественные продукты. Недавно на продуктах производителей, которые присоединились к национальному проекту Виробник.ua, можно найти соответствующую отметку и специальный QR-код.

Просканировав его с помощью смартфона, покупатели попадут на соответствующее видео, в котором смогут увидеть как выглядит цех, ингредиенты, работники и весь процесс производства продукта.