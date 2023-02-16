Украинского воина будут лечить в Барселоне. Соответствующую клинику уже нашли. Об этом сообщила волонтер Ирина Тимофеева.

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Мы нашли клинику в Барселоне, ее название мы не разглашаем. Она специализируется на нейросвязях мозга,

– рассказала Ирина Тимофеева.

Также она отметила, что сейчас две недели на согласование с Минздравом Украины – это процесс сбора подписей и все необходимые документы.

Ранее сообщалось, что донецкий футбольный клуб "Шахтер" взял на попечение лечение бойца за границей. Волонтер рассказала, что предварительно, клиника оплачена на три месяца.

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Что нужно знать об украинском защитнике

34-летний Виталий Шумей родом из Шостки. В рядах ВСУ мужчина служит с 2014 года. В феврале – марте он оборонял от оккупантов Киевщину, Черниговщину, а дальше Восток. Мужчина – командир ЗРК дальнего радиуса действия.

В августе 2022 года в Авдеевке на Донбассе снаряд попал в блиндаж Виталия и сработал с другими взрывчатками. В результате взрыва боец получил много травм: минно-взрывную травму; огнестрельное обломочное черепно-мозговое ранение; ушиб головного мозга; гематомы.

В частности, обломок артиллерийского снаряда попал в голову бойцу. Украинский защитник перенес уже три операции. Лечился в Днепре и Киеве, а сейчас – в Чернигове.

И именно первые сдвиги произошли в Чернигове, когда отец стал каждый день читать сыну книги и письма пожеланий от украинцев. Сергей Шумей убеждает Виталия, что он поправится, будет разговаривать и ходить.

24 Канал желает украинскому защитнику здоровья и скорейшего выздоровления.