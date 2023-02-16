Українського воїна лікуватимуть у Барселоні. Відповідну клініку вже знайшли. Про це повідомила волонтерка Ірина Тимофєєва.

До теми Мрія батька – поставити сина на ноги: історія важкопораненого бійця Віталія

Ми знайшли клініку в Барселоні, назву її ми не розголошуємо. Вона спеціалізується на нейрозв'язках мозку,

– розповіла Ірина Тимофєєва.

Також вона зазначила, що наразі є два тижні на узгодження з МОЗ України – це процес збирання підписів та всі необхідні документи.

Раніше повідомлялось, що донецький футбольний клуб "Шахтар" взяв під опіку лікування бійця за кордоном. Волонтерка розповіла, що попередньо, клініка оплачена на три місяці.

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Що треба знати про українського захисника Віталія Шумея

34-річний Віталій Шумей родом з Шостки. У лавах ЗСУ чоловік служить з 2014 року. У лютому – березні він обороняв від окупантів Київщину, Чернігівщину, а далі Схід. Чоловік – командир ЗРК дальнього радіуса дії.

У серпні 2022 року в Авдіївці на Донбасі снаряд влучив у бліндаж Віталія та спрацював з іншими вибухівками. Внаслідок вибуху боєць отримав багато травм: мінно-вибухову травму; вогнепальне уламкове черепно-мозкове поранення; забій головного мозку; гематоми.

Зокрема, уламок артилерійського снаряда влучив у голову бійця. Український захисник переніс вже три операції на голові. Лікувався у Дніпрі й Києві, а зараз – в Чернігові.

І саме перші зрушення сталися в Чернігові, коли батько почав кожного дня читати синові книги й листи побажань від українців. Сергій Шумей переконує Віталія, що він одужає, буде розмовляти та ходити.

24 Канал бажає українському захисникові здоров'я та найшвидшого одужання.