Чтобы переломить ход войны, не нужно выдумывать никакого вундерваффе, сказал 24 Каналу военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, достаточно четырех компонентов.
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Авиация
Прежде всего нужно большое количество авиации.
"61 машина F-16 – это очень хорошо, они выполнят свою работу, но критически мало. Нужны хотя бы четыре авиационные бригады. Одна бригада – это 40 машин", – отметил Черник.
Стоит отметить, что условные 180–220 машин – это абсолютно подъемный показатель для украинских союзников. С середины 1970-х до сегодняшнего дня произвели более 4,5 тысячи самолетов. Самых высоких образцов – около 2,5 тысячи.
Дальнобойные ракеты
Как известно, сама по себе авиация ничего не значит – нужна ракето-бомбовая нагрузка к ней. Речь идет о дальнобойных ракетах, например AGM-158 JASSM, которых произвели более 5 тысяч, или AGM-154 JSOW. В общем, к F-16 произвели 105 видов вооружений.
Если бы эти 200–220 машин имели большое количество дальнобойных ракет, то мы решили бы главную задачу войны – логистику,
– подчеркнул Черник.
Тогда можно будет истребить на дальних расстояниях все, что касается железной дороги, и держать в огневом контроле этот режим больше месяца. Как следствие, до оккупантов на передовую не доедут патроны, теплая одежда, еда, вода, медикаменты.
Кроме того, Украина нуждается в дальнобойных ракетах класса "земля – земля". Прежде всего речь идет об ATACMS.
Дроны и РЭБ
Нынешнюю войну в Украине справедливо называют "дроновой". Поэтому нужно наращивать производство своих беспилотников и одновременно систему радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским.
Все дроны-камикадзе, включая "Ланцеты", которые россияне серьезно модифицировали, имеют радиопровод. Это все надо заглушать и также поднимать армию наших дронов,
– констатировал Черник.
Согласованность работы войск
Не менее важным остается скоординированная работа между разными силами.
При грамотном управлении, таком количестве оружия выход на старую линию разграничения – это вопрос нескольких месяцев. И это не фантастика,
– убежден Черник.
Но пока такой сценарий кажется фантастическим. Украинские союзники не готовы предоставить такое количество оружия.