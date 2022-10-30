Ольга – жена врача, находящегося в плену. Ее муж работал в 555-м военном госпитале Мариуполя в должности хирурга-ординатора. После вторжения России на госпиталь сбросили авиабомбу. После этого персонал разделился. Одна часть отправилась на "Азовсталь", другая – на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича.

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О работе мужа в Мариуполе во время войны, плене и коротких звонках родным Ольга рассказала 24 каналу.

"Я не знала, что на госпиталь, где работал муж, упала бомба"

Ольга познакомилась со своим будущим мужем Владимиром, учась еще в Украинской военно-медицинской академии. На втором курсе они уже поженились. А на третьем, во время раздела, их направили в Мариуполь.

Семья поселилась рядом с госпиталем. Но потом женщина ушла в декрет и уехала к родителям. Она собиралась вернуться в Мариуполь уже с малышом , но началась война.

Я не успела поехать туда. Первый раз, когда пропала связь с мужем, началась война. И знакомые начали искать хоть какую-нибудь информацию. В первые дни мы списывались, но муж постоянно работал. Мы созванивались только вечером на короткое время, потому что он постоянно говорил, что много работы и нет времени разговаривать. Но он переживал за нас с малышом,

– рассказала она.



Военный госпиталь и Мариуполе / Фото предоставлены Ольгой.

Связь в Мариуполе исчезла в первые дни войны. Долгое время женщина так и не знала, что с мужем. Впоследствии, подруга Ольги увидела его на одном из видео, опубликованном в группе Мариуполя из нагрудной камеры медика-волонтерки Юлии Паевской (Тайры). Тогда женщина впервые увидела своего мужа.

По словам Ольги, она не знала, что на госпиталь сбросили бомбу. Это произошло в середине марта. По рассказам женщина узнала, что медики оперировали сначала в операционных, а затем уже в коридорах. Через некоторое время они были вынуждены переместиться в другую больницу.

Затем весь персонал перешел на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича со всеми ранеными и врачами – военными и гражданскими. 40 человек из госпиталя оказались на комбинате. Из них – меньшая часть врачей и операционных медсестер ушли на "Азовсталь".



Хирург Владимир / Фото предоставлено женой

"Мне пришло сообщение, что "пишу от имени вашего мужа"

В последний раз мужчина Ольги выходил на связь 5 марта. Когда он позвонил, его было слышно очень плохо. Ведь на тот момент украинские мобильные операторы в Мариуполе начали работать плохо.

Я ему говорю: "Боже, я знала, что ты мне позвонишь. Ты на дерево там вылезаешь, чтобы мне позвонить?" На что он сказал: почти. Спросил как сын и после этого связь исчезла. Больше я ничего не знала о своем муже. Однажды мне пришло сообщение типа "пишу от имени вашего мужа, с ним все хорошо, он в безопасном месте". В пабликах тогда распространялась информация, что многих взяли в плен. Я уже не знала, где мой муж находится. И не хотела верить в это,

– сказала Ольга.



Муж Ольги был в 555 военном госпитале в Мариуполе / Фото предоставлены женой

"Россияне выдают наших медиков за своих"

Долгое время женщина считала, что мужчина может быть в квартире или в больнице. Однако впоследствии увидела списки, где были указаны имена полутора тысяч человек. Там она нашла фамилию Владимира. Сначала женщина думала, что это неправда, но все совпадало.

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Спустя время она увидела своего мужа на видео, которое выложили в российском телеграмм-канале. Там было написано: "Наши штабные медики оказывают помощь раненым украинским бойцам". И тогда Ольга поняла, что это не штабные врачи оккупантов, а они просто выдают наших медиков за своих.

Муж позвонил мне из плена 8 июня. Номер был таким, как звонят из Великобритании. Я взяла трубку и услышала голос мужа. Разговор был коротким, до минуты. Он на русском языке сказал, что находится в плену. Я спросила, в Еленовке что ли? На что он ответил, что да. Спросил как мы, как мама и когда будут обмены. После этого он еще раз вышел на связь через несколько недель с другого номера,

– рассказала она.



Супруги Ольга и Владимир / Фото предоставлены женой

"Муж до сих пор в плену и даже не знает, как выглядит его сын"

Следующий разговор был такой же короткий. По словам Ольги, муж сказал, что находится на том же месте и спросил о сыне.

Самое страшное – это то, что он даже не знает, как выглядит его сын. Он видел его в последний раз, когда ему было несколько дней. Он встретил нас из роддома и поехал дальше работать в Мариуполь,

– добавила Ольга.

Женщина также вспомнила о жестоком теракте, который россияне устроили в Еленовке. Она очень переживала, ведь не знала ничего о мужчине, который тоже был там.

"Честно, я думала, что это неправда, когда теракт начали показывать по новостям. Я знала, что мой муж в Еленовке и до вечера я не могла успокоиться. Не знала, что делать, куда звонить и куда обратиться. На все горячие линии звонишь , а они также не дают никакой точной информации. Потом я узнала, что с мужем все хорошо ", – сказала она.

Ольга добавила, что один из пленных медиков смог даже передать письмо, в котором призвал помочь и освободить всех раненых.



Письмо от украинского военного врача, который в плену с 12 апреля 2022 года / Фото письма, предоставленное Ольгой

Напоследок Ольга рассказала нам, что Владимир – человек, который никому не отказывает, когда его попросишь. Он всегда помогает всем и всему. Помимо профессии хирурга мужчина очень сильно любил играть на гитаре. У него даже была мечта – создать музыкальную группу. Надеемся, по возвращении из плена и победы в войне Владимир сможет ее осуществить.