Средства для армии

Маленьких украинцев, собиравших средства на Вооруженные Силы Украины, пригласили посетить школу "Дронариум" и попробовать руководить беспилотниками с профессиональными инструкторами. Кирилл рассказал, что таким образом хочет помочь приближению победы. На этом юноши не планируют останавливаться, в планах – собрать еще большую сумму и отдать волонтерам.

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Отец Кирилла Артем отметил, что был в шоке, когда узнал, что его сын собирает деньги на украинскую армию.

Не знал, как отреагируют взрослые и дети. Есть разные водители. Кроме того, это проезжая часть. Но они были очень довольны, особенно в первые дни, когда люди останавливались, благодарили и давали деньги. Мы не знали, куда девать деньги, которые они принесли в первые дни. Там было около пяти тысяч гривен. Мы решили перевести средства через приложение "Дия" на помощь ВСУ,

– рассказал мужчина.

Маленькие украинцы передали средства на помощь армии / Фото Валентины Полищук, 24 канал:

Отец также добавил, что контролирует из дома, чтобы мальчики всегда были в безопасности.

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Что известно о платформе United24

United24 является глобальной инициативой украинских властей по поддержке Украины. Указ о создании такой платформы подписал Владимир Зеленский.

Платформа была запущена после начала полномасштабного нападения россии на Украину – с 5 мая 2022 года. Денежные средства поступают на счета Национального банка Украины и направляются профильными министерствами на главные нужды по трем направлениям. А именно на оборону и разминирование; медицинскую помощь; восстановление Украины.

Легендарные Imagine Dragons стали послами платформы United24.

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