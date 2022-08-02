Кошти для армії

Маленьких українців, які збирали кошти на Збройні Сили України, запросили відвідати школу "Дронаріум" та спробувати керувати безпілотниками з професійними інструкторами. Кирило розповів, що таким чином хоче допомогти наближенню перемоги. На цьому юнаки не панують зупинятися, у планах – назбирати ще більшу суму та віддати волонтерам.

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Батько Кирила Артем зазначив, що був шокований, коли дізнався, що його син збирає гроші на українську армію.

Не знав, як відреагують дорослі й діти. Є різні водії. Крім того, це проїжджа частина. Але вони були дуже задоволені, особливо у перші дні, коли люди зупинялися, дякували та давали кошти. Ми не знали, куди дівати кошти, які вони принесли в перші дні. Там було біля п'яти тисяч гривень. Ми вирішили переказати кошти через застосунок Дія на допомогу ЗСУ,

– розповів чоловік.

Маленькі українці передали кошти на допомогу армії / Фото Валентини Поліщук, 24 канал:

Батько також додав, що контролює з дому, щоб хлопчики завжди були у безпеці.

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Що відомо про платформу United24

United24 є глобальною ініціативою української влади з підтримки України. Указ про створення такої платформи підписав Володимир Зеленський.

Платформу запустили після початку повномасштабного нападу росії на Україну – з 5 травня 2022 року. Кошти надходять на рахунки Національного банку України та направляються профільними міністерствами на головні потреби за трьома напрямками. А саме на оборону та розмінування; медичну допомогу; відбудову України.

Легендарні Imagine Dragons стали амбасадорами платформи United24.

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