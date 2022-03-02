Российские оккупанты продолжают бомбить Харьков. От их обстрелов погибают мирные жители, в том числе маленькие дети. Однако украинские защитники героически противостоят врагам, нанося им сокрушительные потери.

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В Харькове раздаются сирены

В Харькове снова объявили воздушную тревогу. Из-за угрозы вражеских обстрелов около полуночи 2 марта в городе включили систему оповещения.

Всех просят сохранять спокойствие и немедленно идти к ближайшему укрытию. Перед этим обязательно нужно выключить дома свет и газ и погасить огонь.

О воздушной тревоге также следует сообщить своим соседям и помочь больным и пожилым людям. До укрытия необходимо добраться как можно скорее.

Мобильные телефоны лучше не выключать. Обратите внимание, что хранилище можно покидать только после получения сообщения об отмене воздушной тревоги.



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