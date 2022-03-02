Російські окупанти продовжують бомбардувати Харків. Від їхніх обстрілів гинуть мирні жителі, зокрема маленькі діти. Однак українські захисники героїчно протистоять ворогам, завдаючи їм нищівних втрат.

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У Харкові лунають сирени

У Харкові знову оголосили повітряну тривогу. Через загрозу ворожого обстрілу приблизно опівночі 2 березня в місті увімкнули систему оповіщення.

Усіх просять зберігати спокій та негайно йти до найближчого укриття. Перед цим обов'язково потрібно вимкнути вдома світло і газ та погасити вогонь.

Про повітряну тривогу також слід повідомити своїх сусідів та допомогти хворим і людям похилого віку. До укриття необхідно дістатися якнайшвидше.

Мобільні телефони краще не вимикати. Зауважте, що сховище можна покидати лише після того, як отримаєте повідомлення про скасування повітряної тривоги.



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