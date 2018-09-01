Выпуск новостей за 13:00: Обыски в оккупированном Донецке. "Новая украинская школа"

В выпуске новостей за 1 августа по состоянию на 13:00 – БТРы на улицах, закрыт выезд и массовые аресты, в оккупированном Донецке так называемые силовики псевдореспублики ищут причастных к убийству своего главаря Захарченко. Без оценок, без ручек, за одноместными партами с конструкторами Лего и интерактивными играми – так согласно концепции Новой украинской школы должно выглядеть отныне обучение

Также в выпуске: Донецкие террористы определились с новым вожаком, им стал Дмитрий Трапезников. Несмотря на запрет суда отключать аналоговое телевидение, в Украине его таки начали выключать. За прошедшие сутки террористы 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных.