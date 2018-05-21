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Забастовки железнодорожников бьют по экономике всей Украины, – экономист

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"Укрзализныця" / mind.ua

Забастовки железнодорожников в локомотивных депо "Укрзализныци" в Кривом роге и Кременчуге наносят вред всей экономике Украины.

Об этом в комментарии "Обозревателю" сообщил экономический эксперт Александр Палий.

По словам эксперта, металлургические предприятия из-за "итальянской забастовки" на "Укрзализныци" уже не смогли загрузить десятки тысяч тонн продукции. Экономика страны недополучает десятки миллионов долларов валютной выручки, а сами предприятия несут колоссальные убытки.

"Забастовки на транспорте, на тех предприятиях, которые генерируют приток иностранной валюты, вредные для страны. Это всем должно быть понятно. Здесь надо искать компромисс. Транспорт и предприятия, которые дают валюту, очень важны для Украины. Здесь нельзя заниматься шантажом, а надо искать общий интерес", – пояснил эксперт.

Только за первые несколько дней предприятия из-за забастовки не смогли отправить около 60 тысяч тонн продукции стоимостью около 5 миллионов долларов.

Ежедневно забастовка на транспорте приводит к колоссальным потерям не только для металлургических предприятий, но и для всей Украины. Так, экспортная выручка – один из основных источников валюты в стране.

Палий уверен: если забастовки будут продолжаться, руководство предприятия не сможет выполнить требования работников, даже если согласится на них.

"Это серьезная сумма потерь. Это иллюстрация того, что на самих предприятиях неизбежно будут проблемы", – пояснил эксперт. Кстати, железная дорога – один из основных способов транспортировки товаров в Украине. Продолжение бойкота может ударить по всей экономике страны.

Напомним, что с 14 мая 2018 года железнодорожники в локомотивных депо "Укрзализныци" проводят "итальянскую" забастовку.

Криворожские предприятия горно-металлургического комплекса Украины 16 мая 2018 года потеряли треть суточного производства в связи с забастовкой.

Теги: Укрзализниця металургия Деньги Финансы
Источник: 24 Канал
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