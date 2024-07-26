Детали задержания подозреваемого рассказал глава МВД Игорь Клименко на брифинге.
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Как вел себя юноша при задержании
Журналисты поинтересовались, каким было поведение парня, когда к нему домой ворвался спецназ.
Его взяли достаточно быстро. Конечно, для него это было неожиданно полностью. Потому, что, во-первых, он не успел отправить соответствующее смс, а во-вторых, спецназ работал очень быстро. Мы сделали весь комплекс мероприятий для того, чтобы 3 – 4 секунды он вообще был неподвижным,
– рассказал Клименко.
Глава МВД объяснил, что обездвижить парня нужно было, чтобы он не успел причинить вред своей жизни и здоровью.
Также министр рассказал, что подозреваемого везли из Днепра во Львов более 10 часов. За это время с юношей велось общение. Впрочем, пока раскрывать о том, что он рассказывал, нельзя.
- Напомним, что 25 июля в Днепре после почти недели поисков был задержан предполагаемый убийца Фарион.
- Им оказался 18-летний парень, который, по словам соседей, был из порядочной семьи, хорошо учился и занимался спортом. Отец юноши – на фронте. Мужчина не верит, что сын совершил преступление. Убеждает, что тот – патриот.
- Удалось выяснить несколько важных деталей. В частности, то, что подозреваемый подписан на многочисленные ультраправые паблики, в том числе и российские. Там парень оставлял антисемитские и расистские комментарии. Также в январе 2024 года парень упоминал о российской неонацистской группировке NS/WP (National-Socialism / White Power), которая взяла на себя ответственность за убийство Ирины Фарион.