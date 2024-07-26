Деталі затримання підозрюваного розповів голова МВС Ігор Клименко на брифінгу.

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Як поводився юнак при затриманні

Журналісти поцікавилися, якою була поведінка хлопця, коли до нього додому увірвався спецназ.

Його взяли достатньо швидко. Звичайно, для нього це було неочікувано повністю. Тому, що, по-перше, він не встиг відправити відповідне смс, а по-друге, спецназ працював дуже швидко. Ми зробили увесь комплекс заходів для того, щоб 3 – 4 секунди він взагалі був нерухомим,

– розповів Клименко.

Очільник МВС пояснив, що знерухомити хлопця потрібно було, аби він не встиг заподіяти шкоди своєму життю та здоров'ю.

Також міністр розповів, що підозрюваного везли з Дніпра до Львова понад 10 годин. За цей час з юнаком велося спілкування. Втім, наразі розкривати про те, що він розповідав, не можна.