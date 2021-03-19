Продуктов, содержащих серотонин, не существует, но поднять его уровень можно косвенно. Далее читайте на украинском.

Що працює краще: спеціальні продукти в раціоні чи підібрані біоактивні добавки ?

Відповідаю: продуктів, які містять серотонін, не існує. Але є хороша новина. Підняти рівень серотоніну можна опосередковано: через триптофан у їжі та нехарчові методики.

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Що таке серотонін?

Це біохімічний медіатор (нейротрансмітер), який регулює і стабілізує настрій, допомагає формуванню здорового сну, а в довгостроковій перспективі впливає на тривалість життя.

Збільшити рівень серотоніну можна:

1. Дієтичними добавками амінокислоти триптофану (він є прекурсором серотоніну, це означає, що з нього серотонін синтезується).

2. Продуктами, що містять триптофан.

3. Непродуктовими і нехарчовими методами.

Спосіб 1. Біологічно активна добавка триптофан.

Часто застосовую в своїй практиці нутриціолога. Особливо гарно діє при боротьбі з безсонням: триптофан разом з біотином та вітамінами В1 і В6 сприяє поліпшенню якості сну.

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Спосіб 2. Продукти з високим вмістом триптофану:

1. Риба та морепродукти. Містять триптофан, а також цинк і жирні кислоти Омега-3, які стимулюють засвоєння продуктів, багатих на триптофан.

2. Курячі і перепелині яйця, особливо жовток (триптофан і вітаміни групи В)

3. Бобові. Акцент на сочевицю.

4. Цільне зерно – це триптофан + вітаміни групи В.

5. Горіхи та насіння. У фісташках і мигдалі триптофан + магній, в насінні гарбуза, соняшника, кедрових горіхах триптофан + цинк.

6. Ягоди і фрукти. Зокрема, ананас і банан містять найбільше триптофану.

7. Зелені листові овочі. У них багато магнію, цинку, калію. Акцент на шпинат

8. Овочі. Ріпа, редька – лідери за вмістом триптофану.

9. Чорний якісний шоколад без цукру: триптофан + магній

10. Червона і чорна ікра. Багато цинка, заліза, фосфору, кальцію та магнію.

Окрім цих продуктів також важливо, щоб раціон містив отримані з їжею (!) вітаміни С, B1, B6, B9 і B12, мінерали кальцій і цинк. Вони сприяють перетворенню триптофану на серотонін.

Спосіб 3. Збільшити рівень серотоніну можна непродуктовими і нехарчовими методами.

1. Синтез серотоніну активізується за допомогою кисню. Фізична активність нам у поміч. Вправи високої інтенсивності щонайменше 15 хвилин на день – і буде результат. Якщо регулярно, звісно.

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2. Черевне або діафрагмальне дихання. Його практикуємо під час йоги та медитацій.

3. Прогулянки під сонцем. Вітамін D впливає на вироблення серотоніну.

4. Сон. Потрібно спати 7−8 годин на день.

Як бачите, все працює в комплексі. І лише БАДами не вирішити ситуацію.