Запорожская атомная электростанция продолжает находиться в руках российских оккупантов. Ядерной угрозы россиянам мало – они решили захватывать и пытать людей.

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Замученный водолаз

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил об очередных потерях, которые город понес, находясь в оккупации. Российские военные унесли жизни водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука.

Мужчина ушел из жизни сегодня, 3 июля. Российские оккупанты хотели заставить его нырять в брызгальный бассейн ЗАЭС. Когда россияне услышали отказ, сильно избили мужчину и начали пытать.

В состоянии комы и с многочисленными телесными повреждениями Андрея Гончарука отвезли в реанимацию. К сожалению, полученные травмы были несовместимы с жизнью, он скончался, не придя в сознание.

Мы никогда не забудем и не простим преступления, которые совершают оккупанты и их сообщники-коллаборанты в Энергодаре, на нашей украинской земле! – написал Орлов.

Война России с Украиной: последние новости

Российские оккупанты снова открыли огонь по Краматорску, "Смерчи" обстреляли многоэтажки, частные дома и школу. Пока известно об одной пострадавшей, данные могут обновляться.

Премьер-министр Австралии приехал в Украину и встретился с Владимиром Зеленским. После встречи он сообщил о еще одном пакете помощи ВСУ на сумму в 100 миллионов долларов.

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