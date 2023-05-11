Стрельба произошла на юго-западе Германии. Об инциденте сообщили в пресс-службе компании Mercedes-Benz.

Кстати В торговом центре в Техасе произошла массовая стрельба: есть погибшие

На заводе Mercedes-Benz произошла смертельная стрельба

В полиции сообщали, что сначала было известно об одном погибшем человеке, а еще один – получил тяжелые ранения.

Сегодня утром на заводе в Зиндельфингене раздались выстрелы. Два человека получили ранения, один из них скончался,

– отметил спикер прокурора Штутгарта.

По данным прокуратуры, следователи предполагают, что это было действие одного злоумышленника. На месте происшествия работают полиция и спасатели.

Позже правоохранители рассказали, что на заводе компании Mercedes-Benz из-за стрельбы были убиты двое мужчин.

Полиция в рамках масштабной спецоперации задержала преступника. Как оказалось, стрелок и его жертвы не были сотрудниками завода, а работали в логистической компании Rhenus.

Обратите внимание! Mercedes-Benz производит свой флагманский роскошный седан S-класса на заводе в Зиндельфингене, расположенном в 17 километрах юго-западнее Штутгарта и примерно в 640 километрах юго-западнее Берлина. По данным компании, на заводе работает 35 тысяч человек.

"Мы контактируем с властями и пытаемся прояснить факты. Безопасность сотрудников на первом месте", – говорится в заявлении компании.

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