Президент рассказал, что сегодня провел большое совещание по ситуации в энергетике. В ней приняли участие чиновники, представители энергетических компаний и ГСЧС.

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Зеленский провел совещание по энергетической безопасности

Глава государства отметил, что во время совещания говорили о разном, в частности:

восстановление поврежденных объектов,

защита генерации,

обеспечение доступа людей к энергии.

Отдельно также проанализировали состояние атомной и гидрогенерации, в частности, ситуацию на Запорожской атомной станции и Каховской гидроэлектростанции.

Российские террористы создали нашим энергетикам такие сложные условия, которых никто в Европе еще просто не видел, не встречал. Не было таких угроз, которые сейчас вынуждены преодолевать наши специалисты. И они с честью их предолевают,

– отметил Зеленский.

Президент поблагодарил всех работников энергоотрасли, спасателей, ремонтные бригады, представителей местного самоуправления, частные компании. Ведь они работают достаточно эффективно, чтобы при всех угрозах сохранять стабильность украинской энергосистемы.

"Во многих городах и районах Украины происходят аварийные отключения энергоснабжения, приходится ограничивать потребление энергии. Но мы все должны помнить одно: нам нужна победа над Россией и в энергетической сфере", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что, что бы ни делал враг, задача украинцев – ломать его планы и защищать Родину.

"И это не просто чья-то задача, это касается не только энергетиков или кого-то другого. Сейчас нужно сознательное потребление энергии всеми украинцами. Выберите, пожалуйста, каждый свою схему ограничения потребления электричества, пока в общей энергосистеме есть дефицит", – призвал Зеленский.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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