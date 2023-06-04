Глава государства рассказал, что сегодня провел специальное совещание по поводу санкций. На нем присутствовали представители ГУР, Службы внешней разведки, правительства, Офиса Президента, сообщает 24 Канал.

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Спасательная операция на Днепропетровщине завершилась

Зеленский рассказал, что 4 июня спасательная операция в городе Подгородном, где российская ракета разрушила дома, завершилась. 25 человек получили ранения, среди них – 5 детей:

6-летний Давид госпитализирован в тяжелом состоянии,

11-летний Денис тоже госпитализирован в тяжелом состоянии,

15-летний Александр – в тяжелом состоянии,

17-летняя Лиза лечится амбулаторно,

10-летняя Кира – минно-взрывная травма, лечение амбулаторное.

Больно видеть следующие отчеты. Лиза, 2 года девочке, была убита этой российской ракетой, вероятно, "Искандер". Мои соболезнования родным и близким,

– заявил президент.

По его словам, российский террор унес жизни сотен украинских детей. Только за время от 24 февраля, за время полномасштабной войны, точно известно о гибели 485 малышей.

"Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации", – отметил украинский лидер.

В частности, после деоккупации все узнают о:

то, сколько людей и детей находятся в погребениях на оккупированной территории – в могилах этой войны, российской агрессии,

сколько до сих пор находятся под руинами в сожженных Россией украинских городах и селах.

"Пока, к сожалению, нет полной информации о сотнях тысяч детей, которые были депортированы в Россию. По состоянию на сегодняшний день благодаря разным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При том, что нам точно известно по крайней мере о 19 505 депортированных украинских детей, и это лишь часть всех тех наших маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор у врага. Которых мы всех должны вернуть", – подчеркнул глава государства.

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Каждый военный преступник будет наказан

Президент отметил, что сегодня в Украине – День памяти детей, погибших в результате российской агрессии.

Еще с 14 года. Детей, которые были бы живы, если бы кучка бандитов в Кремле, в Москве не почувствовала себя вождями, якобы имеющими право вершить судьбу народов. Каждый из этих бандитов будет осужден. Я не сомневаюсь в этом. На этот результат работают все необходимые правовые институции,

– подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил всех в мире, кто:

поддерживает усилия Украины ради справедливости и наказания каждого, кто принес на украинскую землю террор, убивает и депортирует детей и взрослых,

помогает работе Международного уголовного суда, его команде в расследовании российских преступлений на украинской земле,

помогает организовывать специальный трибунал по преступлению агрессии России против Украины – того первобытного преступления, которое породило все другие страшные преступления этой войны.

"Пусть приговоры относительно рашистов, которые они однажды услышат на скамье подсудимых, – законные и справедливые приговоры – будут свидетельством того, что мир все же будет беречь жизнь, будет беречь цивилизованность. И что все-таки настанет то время, когда дети на Земле – в Украине и где бы то ни было – будут защищены от такого зла, как российское зло, и от таких агрессий", – подчеркнул украинский лидер.

По его словам, вот почему так важно, чтобы сила справедливости и ответственности была мощным упоминанием о каждой жизни, которую унесло зло – Россия.

"И частью этой ответственности – обязательной частью – на сегодняшний день являются санкции", – заявил глава государства.

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Президент провел совещание по санкциям

Зеленский рассказал, что также он сегодня провел специальное совещание по санкциям, на котором присутствовали представители ГУР, Службы внешней разведки, правительства, ОП.

Очень подробно проанализировали, как Россия обходит санкции и кто ей помогает. Разные страны, разные компании, без которых Россия не смогла бы производить средства террора, в том числе ракеты. К сожалению, государству-террористу удается использовать технологии мира через сеть поставщиков, удается обходить международные санкционные режимы.

– заметил президент.

Он добавил, что Украина видит каждое направление обхода существующих санкций и каждую страну, чья территория, юрисдикция или граждане используются Россией для продолжения террора.

"И мы должны закрыть все такие направления – вместе с партнерами, – чтобы не было в российских ракетах, в российском оружии продукции свободного мира. Необходимые шаги будут. Спасибо всем, кто помогает нам бороться со злом агрессии! Слава всем нашим воинам! И спасибо за сегодняшний день на передовой. Слава Украине!" – подытожил глава государства.