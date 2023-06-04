Глава держави розповів, що сьогодні провів спеціальну нараду щодо санкцій. На ній були присутні представники ГУР, Служби зовнішньої розвідки, уряду, Офісу Президента, повідомляє 24 Канал.

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Рятувальна операція на Дніпропетровщині завершилася

Зеленський розповів, що 4 червня рятувальна операція в місті Підгородне, де російська ракета зруйнувала будинки, завершилася. 25 людей зазнали поранень, серед них – 5 дітей: