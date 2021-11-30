В ОП подчеркнули, что Зеленский поддерживает шаги для защиты прав лиц, пострадавших от домашнего насилия.

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Проект ратификации готовят на рассмотрение парламента

Глава государства в июне 2020 года поддержал электронную петицию с призывом ратифицировать Стамбульскую конвенцию. На Банковой рассказали, что завершают подготовку к представлению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о ратификации Конвенции.

Позиция Владимира Зеленского относительно необходимости присоединения Украины к этой Конвенции принципиальна и неизменна. После завершения соответствующих процедур Глава государства будет готов внести на рассмотрение парламента указанный законопроект,

– говорится в сообщении.

Поэтому, добавили, что сейчас важнейшим вопросом является консолидация усилий всех сторон вокруг ратификации конвенции.

Что нужно знать о Стамбульской конвенции