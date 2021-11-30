В ОП наголосили, що Зеленський підтримує кроки для захисту прав осіб, які постраждали від домашнього насильства.

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Проєкт ратифікації готують на розгляд парламенту

Глава держави у червні 2020 року підтримав електронну петицію із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію. На Банковій розповіли, що завершують підготовку до подання на розгляд Верховної Ради проєкту закону про ратифікацію Конвенції.

Позиція Володимира Зеленського щодо необхідності приєднання України до цієї Конвенції принципова й незмінна. Після завершення відповідних процедур Глава держави буде готовий внести на розгляд парламенту вказаний законопроєкт,

– мовиться у повідомленні.

Тому, додали, що наразі найважливішим питанням є консолідація зусиль усіх сторін навколо ратифікації конвенції.

Що треба знати про Стамбульську конвенцію