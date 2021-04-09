Президент Зеленский подписал закон о референдуме, принятый ранее Верховной Радой.

Затримався він у президента на тривалий час, хоча саме Зеленський і був його ініціатором. Та й сама історія законодавства про референдум у нас була досить складною.

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Хоча інститут референдуму передбачений у нашій Конституції (більше того, він необхідний для розв'язання деяких питань), він завжди був предметом тривалих політичних спекуляцій. Зараз вони теж тривають.

При цьому, критики, наче, багато, але уся вона, звісно, політизована. Але серйозної, фахової та змістовної критики я особисто не зустрічав. Мабуть, тому, що сам законопроєкт створювався досить довго та непросто. З врахуванням рішення КС (який скасував попередній закон про референдум), позиції Венеційської комісії та багатьох інших моментів.

Особисто я розумію, що закон про референдум у нас все одно колись би був, бо іншого способу забезпечити реалізацію конституційних норм просто немає. Даний законопроєкт, що тепер уже став законом, має досить широкий перелік обмежень, які не дозволяють використовувати його часто, але в принципі допускають проведення референдуму. У тому чисті – і за народною ініціативою. Водночас провести його досить складно. Зокрема, усі ці розповіді, що "завтра Медведчук збере підписи в ОРДЛО" не витримують критики, оскільки засвідчують, що автори цих тез просто не читали сам закон. Там, зокрема, необхідно зібрати 3 мільйони підписів виборів не менш як у 2/3 областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області. А далеко не лише на території ОРДЛО.

Ну і тим більше дивує схильність до того, аби в якості аргументу проти закону про референдум використовувати різноманітні антидемократичні тези.

Так, в Британії через референдум провели "Брекзит", але чи повинні ми оцінювати рішення інших націй, визначати їх як "позитивні" або "негативні", не розуміючи контексту? У нас, приміром, через референдум було підтвердження української незалежності. Тоді це був теж "неправильний народ"?

Очевидно, що інструмент референдуму за народною ініціативою – прекрасна нагода для вітчизняних партій продемонструвати свою "реальність" та впливовість на місцях.

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Те саме, щодо норм про скасування законів. Для мене очевидно, що повинна бути норма скасування закону, що викликає негативну реакцію в суспільстві. Але реалізувати положення закону про референдум у цьому напрямку буде не просто.

Загалом, навряд чи ми дуже скоро побачимо референдум в Україні. Власне, цього року на нього і не передбачено коштів у бюджеті. Та й ніхто поки що нічого не ініціював у цьому напрямку. Швидше, це питання майбутнього. Але врегулювання конституційних положень на рівні закону потрібно, і це нарешті було зроблено