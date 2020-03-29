Зеленский назвал 3 сценария с коронавирусом для Украины
Для Украины сейчас существует три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса. Первый предусматривает заболеваемость только у 5% граждан, остальные два – у 25% или даже у 50% украинцев. К сожалению, медицинская система Украины не выдержит последних двух вариантов.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам.
Новость дополняется…
Обращение Зеленского к украинцам из-за коронавируса: видео
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