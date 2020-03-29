Зеленский назвал 3 сценария с коронавирусом для Украины

Для Украины сейчас существует три сценария развития ситуации с пандемией коронавируса. Первый предусматривает заболеваемость только у 5% граждан, остальные два – у 25% или даже у 50% украинцев. К сожалению, медицинская система Украины не выдержит последних двух вариантов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам. Новость дополняется… Обращение Зеленского к украинцам из-за коронавируса: видео