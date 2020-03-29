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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Зеленський назвав 3 сценарії з коронавірусом для України

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / Getty images

      Для України наразі існує три сценарії розвитку ситуації з пандемією коронавірусу. Перший передбачає захворюваність лише у 5% громадян, інші два – у 25% або ж навіть у 50% українців. На жаль, медична система України може впоратися лише з першим сценарієм.

      Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців, де нагадав про правила повдінки у час пандемії коронавірусу.

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      Сьогодні є 3 сценарії розвитку подій. Перший: від 3% до 5% одночасно хворих коронавірусом. Це дуже болючі цифри. Але такий сценарій не є катастрофою. Тому ми повинні бути зібраними та дисциплінованими: продовжити самоізоляцію, дотримуватися правил гігієни і не виходити на вулицю без потреби. Тоді ми переживемо цей шторм,
      – наголосив президент. 

      Глава держави додав, що інші 2 сценарії є значно серйознішими. На жаль, медична система України та лікарі не зможуть впоратися з великою кількістю хворих на коронавірус.

      "Другий сценарій – 25% хворих коронавірусом. Третій – більше 50% одночасно хворих на коронавірус. Другого і тим більше третього сценарію наша медична система не витримає. Наші лікарі не витримають одночасного напливу такої кількості хворих", – підкреслив Зеленський.

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      Він вкотре закликав українців усвідомити, що карантин через коронавірус – це не канікули. Тому людям варто залишатися вдома, попри усі спокуси.

      Сонячна погода, парки, пляжі, шашлики – все це почекає. Все це ніщо в порівнянні з власним здоров'ям і життям. Залишайтеся вдома... Усім нам разом будувати успішну і процвітаючу країну. Країну 40, а не 20 мільйонів чоловік. Я нікого не лякаю, але час усвідомити, що все це не жарти,
      – додав Зеленський.

      Також глава держави нагадав, що сьогодні вночі Україні перейшла на літній час. Однак він сподівається, що зовсім скоро українці зможуть "перейти на здоровий і щасливий час". 

      Звернення Зеленського до українців через коронавірус: відео

       

      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Медицина Новини Здоров'я Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Президент України Володимир Зеленський Новини України Новини політики
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