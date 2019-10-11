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      ПРЕСС-МАРАФОН ЗЕЛЕНСКОГО УКРАИНА – ЛИТВА РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК

      Зеленскому вызвали врача во время пресс-марафона

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      За 14 часов президент поговорил с 300-ми журналистами. Чтобы выдержать непрерывное общение с журналистами президент тоже устраивал перекус, не прекращая беседы. Однако без приключений не обошлось – Зеленскому вызвали врача.

      Во время перерыва президент рассказал, что к нему приезжал фониатор (врач, который помогает при проблемах с голосом – 24 канал).

      Важно! О чем говорил Зеленский: главное из 14-часового пресс-марафона

      "Мне там делают некоторые процедуры. Поэтому, если голос потеряю – вернем", – отшутился Зеленский.

      Отметим, что это был самый продолжительный пресс-марафон в мире, что зафиксировал представитель Национального реестра рекордов.

      Как проходил пресс-марафон Зеленского: основные положения

      Это фактически первое масштабное общение Зеленского с прессой, которая, пользуясь случаем, устроила гаранту настоящий допрос. О войне и способах ее прекращения спрашивали чаще всего. Зеленский заверил, что его миссия не изменилась и он и дальше будет отстаивать мир в Украине, а приоритетными являются вопросы Донбасса и Крыма.

      Зеленський на пресмарафоні
      Зеленский на пресс-марафоне

      Однако четких вариантов – как это сделать не прозвучало. Что касается Формулы Штайнмайера, то по мнению гаранта, это никакая не капитуляция. Зеленский даже заявил, что если со временем поймет, что Минск не работает, нормандский формат не эффективен, то готов искать другие подходы к решению конфликта.

      Говорили и о назначении и увольнении, в том числе и об Авакове и Данилюке. Вспомнили и о Коломойском и ПриватБанке. Зеленский заверил – будет отстаивать интересы государства.

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      Автор: Алексей Печий
      Теги: Новости политики Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Лечение Медицина
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