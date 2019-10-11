Зеленському викликали лікаря під час пресмарафону

За 14 годин президент поговорив з 300-ми журналістами. Аби витримати безперервне спілкування з журналістами президент теж влаштовував перекус, не припиняючи бесіди. Проте без пригод не обійшлося – Зеленському викликали лікаря.

Під час перерви президент розповів, що до нього приїжджав фоніатор (лікар, який допомагає при проблемах з голосом, – 24 канал).

Важливо! Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону

"Мені там роблять деякі процедури. Тому, якщо голос втрачу – повернемо", – віджартувався Зеленський.

Зазначимо, що це був найтриваліший пресмарафон у світі, зщо зафіксував представник Національного реєстру рекордів.

Як проходив пресмарафон Зеленського: основні тези

Це фактично перше масштабне спілкування Зеленського з пресою, яка, користуючись нагодою, влаштувала гаранту справжній допит. Про війну і способи її припинення запитували найчастіше. Зеленський запевнив, що його місія не змінилася і він і надалі відстоюватиме мир в Україні, а пріоритетними є питання Донбасу та Криму.



Зеленський на пресмарафоні

Проте чітких варіантів – як це зробити не прозвучало. Що ж до Формули Штайнмаєра, то на думку гаранта, це ніяка не капітуляція. Зеленський навіть заявив: якщо з часом зрозуміє, що Мінськ не працює, нормандський формат не ефективний, то готовий шукати інші підходи до вирішення конфлікту.

Говорили і про призначення та звільнення, зокрема й про Авакова та Данилюка. Згадали і про Коломойського та Приватбанк. Зеленський запевнив – відстоюватиме інтереси держави.