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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
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      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      Зеленському викликали лікаря під час пресмарафону

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      За 14 годин президент поговорив з 300-ми журналістами. Аби витримати безперервне спілкування з журналістами президент теж влаштовував перекус, не припиняючи бесіди. Проте без пригод не обійшлося – Зеленському викликали лікаря.

      Під час перерви президент розповів, що до нього приїжджав фоніатор (лікар, який допомагає при проблемах з голосом, – 24 канал).

      Важливо! Про що говорив Зеленський: головне з 14-годинного пресмарафону

      "Мені там роблять деякі процедури. Тому, якщо голос втрачу – повернемо", – віджартувався Зеленський.

      Зазначимо, що це був найтриваліший пресмарафон у світі, зщо зафіксував представник Національного реєстру рекордів.

      Як проходив пресмарафон Зеленського: основні тези

      Це фактично перше масштабне спілкування Зеленського з пресою, яка, користуючись нагодою, влаштувала гаранту справжній допит. Про війну і способи її припинення запитували найчастіше. Зеленський запевнив, що його місія не змінилася і він і надалі відстоюватиме мир в Україні, а пріоритетними є питання Донбасу та Криму.

      Зеленський на пресмарафоні
      Зеленський на пресмарафоні

      Проте чітких варіантів – як це зробити не прозвучало. Що ж до Формули Штайнмаєра, то на думку гаранта, це ніяка не капітуляція. Зеленський навіть заявив: якщо з часом зрозуміє, що Мінськ не працює, нормандський формат не ефективний, то готовий шукати інші підходи до вирішення конфлікту.

      Говорили і про призначення та звільнення, зокрема й про Авакова та Данилюка. Згадали і про Коломойського та Приватбанк. Зеленський запевнив – відстоюватиме інтереси держави.

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      Автор: Олексій Печій
      Теги: Новини політики Новини України Медицина Лікування Володимир Зеленський Пресмарафон Зеленського
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