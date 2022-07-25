Произойдет это в случае угрозы торговым судам в море. Об этом рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков на брифинге.

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Кубраков подчеркнул, что Украина продолжает планировать навигацию в Черном море.

Это также важно для нас, как и для всего цивилизованного мира. Если что-то будет происходить в Черном море, то, конечно, вся инициатива будет остановлена,

– объяснил он.

Министр инфраструктуры отметил, что Украина подписывала соглашение с ООН и Турцией. Это стороны, которые должны обеспечить безопасность. Кубраков отметил, что торговые суда будут организованы в караваны, которые будут сопровождать украинские суда. Это может произойти "в ближайшие дни".

Для этого необходимо создание Координационного центра в Стамбуле, для чего представители Украины уже прибыли в Турцию. Среди них – как гражданские, так и военные представители. Запуск центра планируется в среду, 27 июля.

Определенные Украиной коридоры будут проверять

Как рассказал заместитель министра инфраструктуры Юрий Васьков, технический флот государственных предприятий Министерства инфраструктуры будет проверять определенные Украиной коридоры для прохода в и из украинских портов перед тем, как по этим маршрутам пойдут суда с зерном.

Что этому предшествовало

На днях в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна. Уже на следующий день, 23 июля, российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту – 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.

Первым в рамках деблокады может заработать Черноморский порт, первое судно может пройти по разблокированным коридорам в течение четырех суток.

Благодаря разблокированию трех украинских портов на Черном море экспортная выручка за месяц вырастет на 1 миллиард долларов. По оценке Министерства инфраструктуры, 3 разблокированных черноморских порта Украины смогут экспортировать ежемесячно около 3 миллионов тонн агропродукции.

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