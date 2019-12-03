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      Жена редактора "Лиги смеха" владеет бизнесом в оккупированном Крыму, – расследование

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      Андрей и Лариса Чивурины с музыкантом Макаревичем / znaj.ua

      Жена редактора шоу "Лига смеха" (производства "Студии Квартал 95") Андрея Чивурина – Лариса является владелицей пансионата "Севастополь" в оккупированном Крыму. Это – нарушение украинских и европейских санкций.

      Лариса Чивурина контролирует большую долю в строительно-девелоперской компании "ТММ" и остается ее финансовым директором, говорится в расследовании издания "Настоящее время" и проекта "Муниципальный сканер".

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      Компания "ТММ" якобы продала пансионат "Севастополь" российскому ООО. Однако бенефициарами через европейские компании остаются те же люди. Бизнес находится в ее собственности через несколько кипрских компаний.

      В этой схеме также участвует крупнейший в мире депозитарный американский банк The Bank of New York Mellon. Поэтому этот бизнес может нарушать также санкции США.

      пансіонат Севастополь у Криму Лариса Чивуріна
      Пансионат "Севастополь" в оккупированном Крыму

      Кто все же владеет пансионатом "Севастополь"

      • Согласно результатам расследования, компания "Пансионат "Севастополь" была создана и зарегистрирована в российском регистре юридических лиц в Ялте 17 августа 2016 года.
      • 1% компании принадлежит директору Виктору Лактионову. Он же – гендиректор созданной в Крыму в июле 2014 года компании "ТММ-Ялта".
      • Другими 99% пансионата "Севастополь" владеет кипрская TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (в прошлом ESPINA HOLDINGS LIMITED).
      • 13,11% этой кипрской компании принадлежат британской BNY (NOMINEES) LIMITED.
      • Еще 86,88% фирмы владеет компания TMM Holdings Limited, которая также зарегистрирована на Кипре.
      • Остальные разделены по 0,2% между Ларисой Чивуриной, заместителем гендиректора украинской "ТММ" по правовым вопросам Юрием Исаевым, директором киевского отделения "ТММ" Павлом Числовским и гендиректором всей группы "ТММ" Николаем Толмачевым.
      • 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина.
      • Еще по 2,83% акций контролируют Исаев, Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов. В этом же офшоре Чивурина и Толмачев занимают должности директоров.

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      пансіонар Севастополь окупований Крим фото
      Пансионат "Севастополь" в оккупированном Крыму

      Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в Крыму принадлежат им. Но они категорически отвергли, что ведут деятельность на оккупированном полуострове. По словам Чивуриной и Исаева, им пришлось открыть ООО "Пансионат "Севастополь" уже после аннексии, чтобы сохранить свою недвижимость.

      В расследовании отмечается, что в то же время на туристических форумах и в туристических программах клиенты "Севастополя" продолжают оставлять отзывы. А ООО "Пансионат "Севастополь", 99% которой владеет кипрская TMM Real Estate Public Limited сдает отчеты в налоговую России. По словам Чивуриной и Исаева, они не контролируют работу гостиницы.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Крыма Аннексия Крыма Бизнес Санкции Новости Севастополя Квартал 95
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