Дружина редактора "Ліги сміху" володіє бізнесом в окупованому Криму, – розслідування

Дружина редактора шоу "Ліга сміху" (виробництва "Студії Квартал 95") Андрія Чивуріна – Лариса є власницею пансіонату "Севастополь" в окупованому Криму. Це – порушення українських та європейських санкцій.

Лариса Чивуріна контролює більшу частку в будівельно-девелоперській компанії "ТММ" і залишається її фінансовим директором, мовиться в розслідуванні видання "Настоящее время" та проєкту "Муниципальный сканер".

Читайте також: Тесть Зеленського працює помічником депутата від "Слуги народу"

Компанія "ТММ" нібито продала пансіонат "Севастополь" російському ТОВ. Однак бенефіціарами через європейські компанії залишаються ті ж люди. Бізнес перебуває у її власності через кілька кіпрських компаній.

У цій схемі також бере участь найбільший у світі депозитарний американський банк The Bank of New York Mellon. Тому цей бізнес може порушувати також санкції США.



Пансіонат "Севастополь" в окупованому Криму

Хто все ж таки володіє пансіонатом "Севастополь"

Згідно з розслідуванням, компанія "Пансіонат "Севастополь" була створена і зареєстрована в російському реєстрі юридичних осіб у Ялті 17 серпня 2016 року.

1% компанії належить директорові Віктору Лактіонову. Він же – гендиректор створеної в Криму в липні 2014 року компанії "ТММ-Ялта".

Іншими 99% пансіонату "Севастополь" володіє кіпрська TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED (у минулому ESPINA HOLDINGS LIMITED).

13,11% цієї кіпрської компанії належать британській BNY (NOMINEES) LIMITED.

Ще 86,88% фірми володіє компанія TMM Holdings Limited, яка також зареєстрована на Кіпрі.

Решта розділені по 0,2% між Ларисою Чивуріною , заступником гендиректора української "ТММ" з правових питань Юрієм Ісаєвим, директором київського відділення "ТММ" Павлом Числовським і гендиректором всієї групи "ТММ" Миколою Толмачовим.

, заступником гендиректора української "ТММ" з правових питань Юрієм Ісаєвим, директором київського відділення "ТММ" Павлом Числовським і гендиректором всієї групи "ТММ" Миколою Толмачовим. 99,5% акцій TMM Holdings Limited володіє та ж Лариса Чивуріна.

Ще по 2,83% акцій контролюють Ісаєв, Числовський і головний інженер київської "ТММ" Володимир Устинов. У цьому ж офшорі Чивуріна і Толмачов займають посади директорів.

Читайте також: Нові санкції України по Криму: у чому ефект і хто потрапив у списки



Пансіонат "Севастополь" в окупованому Криму

Лариса Чивуріна та Юрій Ісаєв підтвердили, що і кіпрські компанії, і пансіонат у Криму належать їм. Але вони категорично відкинули, що ведуть діяльність на окупованому півострові. За словами Чивуріної та Ісаєва, їм довелося відкрити ТОВ "Пансіонат "Севастополь" уже після анексії, щоб зберегти свою нерухомість.

У розслідуванні наголошується, що водночас на туристичних форумах і в туристичних програмах клієнти "Севастополя" продовжують залишати відгуки. А ТОВ "Пансіонат "Севастополь", 99% якої володіє кіпрська TMM Real Estate Public Limited здає звіти в податкову Росії. За словами Чивуріної та Ісаєва, вони не контролюють роботу готелю.