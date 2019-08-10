Житель США пришел в Walmart с винтовкой и сдался охранникам: видео задержания
В американском штате Миссури 20-летний Дмитрий Андрейченко пришел в супермаркет Walmart в бронежилете и с винтовкой. Мужчина сразу же сдался охранникам, а свой поступок назвал "социальным экспериментом".
Он не угрожал посетителям и без сопротивления убрал оружие, сообщают американские СМИ.
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Андрейченко пояснил, что он решил провести социальный эксперимент и проверить, как правоохранители будут придерживаться прав, гарантированных ему Второй поправкой к Конституции США.
Несмотря на объяснения парня, его обвинили в угрозе теракта. Статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Работники прокуратуры утверждают, что право на ношение оружия не дает человеку права действовать так беззаботно и преступно, пугая других людей.
Интересно, что сам Андрейченко снимал все происходящее на свой смартфон. На видео четко видно, как даже в момент задержания парень, подняв руки вверх, продолжает снимать все на телефон.
Момент задержания Дмитрия Андрейченко: смотрите видео
Что известно о Второй поправке к Конституции США и почему это важно?Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на свободное хранение и ношение огнестрельного оружия. Согласно решению суда 2008 года, поправка не ограничивает граждан во владении и ношении оружия в собственных целях.
Появление вооруженного мужчины в Walmart не на шутку напугала американцев, поскольку лишь 4 августа во штате Техас мужчина открыл огонь по посетителям одноименного супермаркета. Тогда погибли 20 человек.
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